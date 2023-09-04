Владимир Машков. Фото Екатерины Цветковой

Художественный руководитель Театра и Театральной школы Олега Табакова рассказал о творческих планах на будущий сезон.

Первая премьера сезона - спектакль «Смертельный номер» в постановке Владимира Машкова по пьесе Олега Антонова. Предпремьерные показы прошли летом, но официальная премьера - только сейчас. Тем временем Антонов работает над новым произведением под рабочим названием «Сальери». Ближайшая премьера этого сезона - шоу-представление «Атом солнца», над которым трудится целая творческая команда Театра Олега Табакова, а также спектакль по роману Александра Сергеевича Пушкина «Арап Петра Великого», его планируют выпустить к 225-летию великого поэта. Появится в репертуаре спектакль по пьесе Александра Островского «Без вины виноватые».

Владимир Машков анонсировал спектакль о героях СВО на Исторической сцене «Табакерки». Фото Екатерины Цветковой

В планах - две постановки о событиях Великой Отечественной войны. Сценарист Андрей Золотарев пишет пьесу «Настоящий» на военную тему.

Артист театра Севастьян Смышников и драматург Олег Антонов встречались с участниками СВО, чтобы написать пьесу, по которой будет поставлен спектакль на Исторической сцене «Табакерки» .

«Некоторые истории из тех, что слышал я, если их пересказывать, кажутся выдуманными. Хотя люди на самом деле это пережили», —сказал Севастьян Смышников.

Фото Екатерины Цветковой

Яна Сексте и Алексей Усольцев работают над спектаклем «Завтрак у предводителя» по пьесе Ивана Тургенева, а Алена Лаптева поставит «Забытый август» по повести Рустама Ибрагимбекова. В обеих постановках будут заняты студенты 3-го и 5-го курсов Театральной школы Олега Табакова.