Новый сезон на Радио «Комсомольская правда» будет ГРОМКИМ

Радио «КП» продолжит максимально оперативно рассказывать обо всех главных событиях Фото: Оксана ЗУЙКО

4 сентября на Радио «Комсомольская правда» стартует новый сезон. Он получил говорящее название «Громкий» и не менее говорящий слоган: весь мир услышит Россию, весь мир услышит Радио «Комсомольская правда»! Слушателей ждут громкие премьеры, громкие гости и громкие темы.

Радио «КП» продолжит максимально оперативно рассказывать обо всех главных событиях, происходящих в России, в других странах и в зоне проведения Специальной военной операции.

Громкие премьеры

Каждое утро страна продолжит просыпаться под уже полюбившееся шоу «Что будет». Ну а вечером ежедневные итоги подведет Надана Фридрихсон в своей авторской программе «Фридрих-шоу». В новом сезоне Радио «КП» представит уникальный проект — аудио-версию книги-бестселлера Дмитрия Стешина «Священная военная операция». Слушателей ждет эмоциональный накал и эффект присутствия в каждой серии этого аудио-блокбастера. Ну, а по пятницам каждый сможет позвонить в прямой эфир и поделиться своими проблемами с известным психологом Анеттой Орловой в программе «Накипело».

Любимые программы

И, конечно, слушателей Радио «КП» в новом сезоне ждут уже полюбившиеся программы: «Война и мир» С Дмитрием «Гоблином» Пучковым, «Бовт знает» с Георгием (уж простите за тавтологию) Бовтом, «Аналитика с именем» от Александра Коца, «А что бы сказал Жириновский» с виртуальным Владимиром Вольфовичем, «Авто-NEWS» с Максимом Кадаковым, «Экономика» с Никитой Кричевским и «Настоящий хит-парад» с Михаилом Антоновым и Александром Анатольевичем.

4 сентября на Радио «Комсомольская правда» стартует новый сезон Фото: Иван МАКЕЕВ

Слушатели выбирают Радио «КП»

По данным компании Mediascope московская аудитория Радио «Комсомольская правда» за два года выросла на 42%, а российская — на 57%.

Андрей Горбунов, главный редактор радиостанции «Комсомольская правда»:

«За год мы прибавили 19% аудитории. При этом у Радио «КП» продолжают молодеть слушатели. На 13% выросла аудитория 30-39 лет. Также из важных моментов — уже третью федеральную волну мы обходим по аудитории «Бизнес фм». Цель на вторую половину 2023 года — приблизиться по аудиторным показателям к «Радио России».

По московской аудитории у нас традиционно хороший рост. Особенно стоит отметить утреннее шоу «Что будет». В прошлую волну измерений московской аудитории мы наблюдали рост первого часа программы (+23% аудитории). На этот раз подтянулся и второй час (+17%). В итоге теперь утреннее шоу в Москве слушает 190 тысяч человек каждый день. И наш проект обогнал одного из своих основных конкурентов — шоу Сергея Стиллавина на «Маяке» (у него 173 тысячи слушателей)».

Радио «Комсомольская правда» — общественно-политическая радиостанция с FM-вещанием более чем в 400 населенных пунктах России от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Занимает 2 место в рейтинге «Медиалогии» среди самых цитируемых станций РФ. Федеральная аудитория Радио «КП»: 2 миллиона слушателей в сутки.

Настраивайте ваши радиоприемники на частоту Радио «Комсомольская правда». Будет громко и интересно!