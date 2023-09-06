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Экономика5 сентября 2023 22:00

Когда растет торговля – и дружба крепнет

Как развиваются экономические отношения России и Китая, насколько влияет на них геополитическая ситуация
Наталья ВАРСЕГОВА
Наталья ВАРСЕГОВА
Взаимная выгода от добрососедского сотрудничества весьма способствует хорошим отношениям между странами.

Взаимная выгода от добрососедского сотрудничества весьма способствует хорошим отношениям между странами.

Зайдем с козырей – с цитаты из мартовской статьи президента РФ Владимира Путина в издании «Жэньминь Жибао»: «По итогам 2022 года и без того солидный двусторонний товарооборот удвоился и достиг $185 млрд. Это – новый рекорд.

В 2023 году планка в $200 млрд будет превышена <…> Во взаимной торговле растет доля расчетов в национальных валютах. Существенно выросли объемы поставок отечественной нефти и угля. С участием наших специалистов в Китае строятся новые атомные энергоблоки, китайские компании активно подключаются к проектам по сжиженному природному газу, крепнет промышленная и сельскохозяйственная кооперация»...

Не секрет, что дружба между странами, как правило, измеряется в категориях «ты – мне, я – тебе». В переводе на язык экономики – в объемах импорта и экспорта. Не зря глава государства сделал акцент на торговле: объемы растут – значит, дружба крепнет. В этом году с особой силой.

– За первое полугодие 2023 года российско-китайский товарооборот вырос на 40% по сравнению с этим же периодом прошлого года и достиг $114,5 млрд, – приводит цифры Екатерина Заклязьминская, старший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН. – Китайский экспорт в Россию составил $52,28 млрд, что на 78% больше, чем годом ранее, российский экспорт в Китай превысил $62 млрд, увеличившись почти на 20%.

От них к нам

– Санкции заставили популярных западных производителей покинуть российский рынок, что дало возможность Китаю расширить свое присутствие, – говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. – В 2022 году резко увеличился поток электроники. Причем как бытовой, так и высокотехнологичной – смартфоны, ноутбуки, планшеты и т. д. Завозим мы и компоненты, на основе которых собираем или доделываем наши технологичные товары.

В последний год заметно больше стало поставок компонентов для западных и японских автомобилей, производители которых ушли из России. Но, как выяснилось, Китай изготавливает практически их полные аналоги. И это не параллельный импорт, а Made in China. Что касается самих автомобилей, то Китай начал поставлять в Россию машины, считающиеся весьма продвинутыми не только на китайском рынке. В ближайшей перспективе – поставки электромобилей и гибридов.

Заметно – почти в 2 раза, до $12,2 млрд – увеличились поставки деталей и оборудования для машиностроения, сталелитейного и нефтепроизводства. Словом, то, что мы раньше заказывали на Западе, в Китае, как оказалось, делают не хуже.

– Еще одна особенность нынешнего экспорта из Китая – рост поставок тяжелых грузовиков, погрузчиков, экскаваторов, – отмечает Алексей Маслов. – Из России ушли крупные компании типа Caterpillar, JCB, Komatsu, на их место пришли китайские аналоги. Эту технику выпускают те же компании, что и автомобили. И делают это успешно, по электронной начинке и безопасности техника надежная. Кроме того, наладились поставки подъемных кранов и средств малой механизации для сельского хозяйства.

Впрочем, поставки из Китая могли бы быть и гораздо шире по ассортименту, но наш восточный сосед боится вторичных санкций. Известный факт: товарооборот с США у КНР гораздо больше, чем с нашей страной. И есть риск, что американцы введут санкции против Китая за сотрудничество с нами.

– Поэтому Китай довольно аккуратно подходит к поставкам целого ряда изделий, – поясняет Алексей Маслов. – Так, недавно был запрет на поставки в Россию дронов и компонентов для них. Многие китайские банки не очень активно сотрудничают с нашими банками, попавшими под западные санкции. И в целом Китай четко разделяет продукцию гражданскую, которую поставляет без проблем, и продукцию двойного назначения.

Кроме того, отмечает эксперт Екатерина Заклязьминская, сейчас на китайском рынке кризисная ситуация с полупроводниками. КНР сильно зависит от импорта микрочипов для высокотехнологичных товаров, а их поставки уменьшились. И если вдруг будет полный запрет от Запада на поставку такой продукции, производство китайской микроэлектроники окажется под угрозой.

От нас к ним

– Если говорить об экспорте из России, тут другая ситуация, – продолжает Маслов. – С одной стороны, объем увеличился, но количество образцов продукции уменьшилось. Мы прирастили экспорт за счет нефти и газа, а также агропромышленной продукции. Так, в прошлом году мы поставили продовольствия на $5,5 млрд, в этом году будет больше. И речь не только о зерне, а и о мясе, рапсе и т. д. Кроме того, Китай покупает большие объемы рыбы и морепродуктов, растительное масло, мед, шоколад, пиво и мороженое.

ДОСЛОВНО

Премьер-министр Михаил Мишустин:

– Важно, что, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, турбулентность на глобальных рынках, усиливающиеся санкции со стороны коллективного Запада, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается успешно.

– Соя – отдельная статья китайского импорта, – уточняет Екатерина Заклязьминская. – Страна очень зависит от ее поставок: лишь 15% потребности КНР в сое обеспечиваются собственными силами. Из злаков большой рост по экспорту кукурузы, которую Китай раньше привозил из США, но в этом году переключился на продукцию из Бразилии, Болгарии и России.

Сейчас Россия работает над диверсификацией экспорта, который пока базируется на нефти и газе, отмечает эксперт. Важно расширить спектр продукции, увеличить долю перерабатываемых товаров, поставлять в Китай, например, не обрезную доску, а мебельные щиты. В таком случае прибавочная стоимость будет образовываться в нашей стране – значит, и налоги с нее (НДС) пойдут в наш бюджет.

Процесс этот, однако, сложный. КНР привык закупать сырую и полуготовую продукцию, брать переработанные товары ему не очень интересно и невыгодно. Но тут Китаю придется смириться, тенденцию экспорта обработанных или переработанных товаров с добавленной стоимостью поддерживают уже многие страны, даже африканские. В целом перспективы для расширения поставок готовой продукции есть, и это касается не только продуктов питания – от шоколадок до сосисок и колбас.

Газ, нефть, уголь

Сырьевые энергоресурсы по-прежнему составляют львиную до-лю нашего экспорта в Китай. Так, в 2022 году Россия перекачала по «Силе Сибири» более 15 млрд кубометров газа, в нынешнем ожидается еще больше – 22 млрд. Это рекорд для наших газовых поставок в Китай.

Востребована и нефть. В 2021 году Россия поставила в КНР 80 млн тонн нефти более чем на $40 млрд, в прошлом году объемы были поменьше – около $31 млрд. Зато сейчас только за первое полугодие Россия экспортировала нефти и нефтепродуктов на $31,5 млрд. Это около 20% от всего китайского объема импорта нефти. Кроме того, Россия обеспечивает Китаю около 23% всего угольного импорта, более 53 млн тонн в прошлом году.

Однако из этого отнюдь не следует, что КНР и дальше будет покупать энергоресурсы столь же активно.

Энергоресурсы продолжают оставаться главным экспортным активом России. А китайцы, со своей стороны, активно вкладывают инвестиции в проекты по их добыче, такие как «Ямал СПГ».

Энергоресурсы продолжают оставаться главным экспортным активом России. А китайцы, со своей стороны, активно вкладывают инвестиции в проекты по их добыче, такие как «Ямал СПГ».

– К 2035 году Китай должен начать сокращать выбросы углекислого газа и его аналогов, приносящие вред атмосфере. А для этого нужно частично отказаться от традиционных видов топлива, – говорит эксперт Алексей Маслов. – К тому же на северо-западе страны уже открыт целый ряд своих газовых месторождений.

Плюс сейчас происходит некоторое замедление развития китайской экономики – оно не ведет к кризису, но грозит уменьшением потребления энергоресурсов. И последнее, что надо учитывать: у КНР есть своя стратегия топливной безопасности, в соответствии с которой ни одна страна не может поставлять в Китай больше 20% от общего объема импорта того или иного ресурса. А мы уже приблизились к этому порогу.

Поставки российской сои в Китай в этом году значительно увеличились.

Поставки российской сои в Китай в этом году значительно увеличились.

Фото: Shutterstock

Инвестиции

В Русско-Азиатском союзе промышленников и предпринимателей отмечают: к маю 2023 года «совокупный объем китайских инвестиций в РФ уже превысил $50 млрд». Это максимум за все время сотрудничества. Сейчас основное направление инвестиций – замена западных компаний, ушедших с российского рынка из-за санкций.

Наиболее яркий пример – автомобильная промышленность.

– Приход китайцев на наш авторынок объясняется уникальной ситуацией, он полностью опустел от иностранных машин, – говорит Алексей Маслов. – И Китай, похоже, скоро окажется здесь монополистом, он уже поставляет в Россию более десятка марок машин, которые начинают конкурировать друг с другом.

Китайские компании активно осваивают российский рынок после ухода западных автопроизводителей. В этом цехе в Тульской области собирают машины Haval.

Китайские компании активно осваивают российский рынок после ухода западных автопроизводителей. В этом цехе в Тульской области собирают машины Haval.

С прошлого года в нашей стране открыто несколько заводов по сборке китайских автомобилей, в том числе под брендами «Москвич» и «Лада».

– Машины марки Haval собирают в Тульской области, в Елабуге открыты сборочные производства Sollers Atlant и Sollers Argo, – перечисляет автоэксперт Игорь Моржаретто. – «Автодор» в Калининграде планирует выпуск около 70 тысяч автомобилей сразу трех китайских брендов, в том числе Kayi. На одном из заводов под Калугой собирают автомобили Chery. Если говорить о наших марках, то «Москвич» собирают в кооперации с китайской фирмой JAC, а в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Nissan запустят сборку «Лады» по китайскому образцу. Под Минском работает завод Geely, его автомобили идут в основном на российский рынок.

ТАК И СКАЗАЛ

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ:

– Основной вклад в развитие двусторонней торговли, безусловно, вносит промышленная продукция. Ее доля в товарообороте сейчас составляет около 55%, и мы видим возможности существенно расширить номенклатуру поставок, причем в обе стороны.

Но все это – лишь первый этап.

– Нам важно следующим шагом провести локализацию производства, – отмечает Алексей Маслов, – чтобы Китай обучал российских рабочих, передавал компоненты, узлы и т. д. После чего мы наладим свое производство.

Еще одно направление инвестиций – добыча природных ископаемых. Яркие примеры здесь – вложения в проекты «Ямал СПГ» и «Арктик-2» по сжиженному газу.

Российские инвестиции в Китае тоже есть. В основном это производственные отрасли, строительство, транспортные перевозки. Но есть и явная недоработка – малое число совместных предприятий в этой стране.

– Китай – выгодный рынок для размещения целого ряда российских производств, которые по многим причинам (например, из-за отсутствия компонентов) нельзя разместить у нас, – говорит эксперт Алексей Маслов. – Прежде всего это микроэлектроника и составляющие для нее. Проблема в том, что российские компании пока просто не умеют работать на китайском рынке, не понимают его особенностей.

Туризм

До пандемии потоки «мы – к ним, они – к нам» казались неиссякаемыми. Сейчас, когда границы вновь открыты и наладилось авиасообщение, туризм вновь пытается встать на крыло. Вот только прежним ему уже не быть.

Дело в том, что в доковидную и досанкционную эпоху среди китайских туристов было немало так называемых челноков.

– Китайцы активно скупали в России вещи известных люксовых западных брендов, – рассказывает Алексей Маслов. – Цены на них были дешевле, чем в Китае, плюс при вывозе они не облагались таможенными пошлинами. Поэтому такие вещи было очень выгодно продавать дома на интернет-площадках. Наш ЦУМ для таких туристов был настоящей Меккой. Килограммами скупали сумочки типа Louis Vuitton, аксессуары, одежду, а также золото и бриллианты, делая на этом приличные деньги. В прошлом году западные бренды от нас ушли. И шоп-туры в Россию утратили свою привлекательность. Сейчас мы пытаемся развивать для китайцев медицинский туризм – как выяснилось, они очень любят у нас лечиться.

Кстати, с 1 августа между Россией и Китаем вновь запущен безвизовый въезд для туристических групп.

Многие туристы из Китая приезжали в Москву за товарами известных люксовых брендов. А когда их не стало, обмелел и поток челноков.

Многие туристы из Китая приезжали в Москву за товарами известных люксовых брендов. А когда их не стало, обмелел и поток челноков.

Рубли и юани

По подсчетам экспертов, доля расчета в национальных валютах между Россией и Китаем достигла 70%. 60 российских банков имеют корсчета в китайских банках, в КНР открыты несколько их представительств. Действует платежная система для проведения транзакций в юанях и российских рублях. Но есть тонкости.

– У России профицит торговли с Китаем, – утверждает Алексей Маслов. – Мы продаем больше, чем покупаем, юани накапливаются. И мы должны понимать, куда их сбрасывать. Необходимо, чтобы Китай начал внедрять юани в двустороннюю торговлю с Бразилией, ЮАР и другими странами, тогда мы сможем использовать юани для закупок товаров из этих государств. Но в целом вопрос не только в этом, а в переходе на расчеты таким образом, чтобы мы могли не использовать для перечисления денег SWIFT. И над этим Россия и Китай сейчас активно работают.

Многие российские компании просто не умеют работать на китайском рынке, не понимают его особенностей

ЦИФРА

114,5 $ млрд составил российско-китайский товарооборот за первые 6 месяцев этого года – на 40% больше, чем было в 2022-м. Ожидается, что по итогам года товарооборот между странами впервые превысит $200 млрд.

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Дальневосточный прорыв", посвященного ВЭФ-2023

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