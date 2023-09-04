Боевые казаки против инопланетян: новый фильм «Война Миров: Сибирь» покажет вторжение марсиан в Российскую империю

Фото: кадр из фильма

4 сентября российская игровая компания отечественная студия 1C Game Studios («Калибр», «Сказки Старой Руси» и др. проекты) выпустила трейлер нового фильма, который создает на базе компьютерной игры и научно-фантастического романа Герберта Уэллса «Война миров».

Фото: кадр из фильма

Как понятно из ролика, картина будет посвящена альтернативной истории, где Российская империя на рубеже XIX и XX веков столкнется с инопланетянами. Что? Да! Представьте, если бы потомки Ермака и офицеры царской армии вынуждены были встречать марсиан. Вот об этом и будет проект.

В трейлере показаны флэшбеки из памяти одного из героев, который, замерзая в лесу, вспоминает, как в Россию прилетело нечто, от чего даже прожженные казаки начали креститься, а солдаты — палить в воздух, пытаясь остановить нашествие.

Фото: кадр из фильма

По задумке «Война миров: Сибирь» будет представлять из себя сочетание игровой графики и реальных съемок с живыми актерами в духе культовой стратегии Command & Conquer: Red Alert. Во втором ролике, который вышел в ютубе, видно, как на фоне зеленой хромакейной ткани снимают казаков, которые заряжают пушки, сидя на паровозе.

Фото: кадр из фильма

Сражаться против марсиан будут жители Российской Империи 1896 года. По сюжету несколько персонажей, спасая свою жизнь, бегут из охваченного паникой Петрограда подальше на восток страны.

Точной даты премьеры сибирской «Войны миров», а также названий онлайн-платформ, где могут выложить фильм, пока нет, зато авторы разыскивают в команду художников, программистов, аниматоров и дизайнеров для миссий в одноименной игре.