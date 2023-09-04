Пока чиновники пытаются, без особого, впрочем, успеха, уничтожать крыс, в Нью-Йорке стали предлагать крысиные туры Фото: EAST NEWS

Еще в начале этого года мэрия Нью-Йорка признала, что популяция крыс, живущих в мегаполисе, превысила 10 млн. особей. То есть опасных грызунов стало больше, чем самих нью-йоркцев.

Мэр Города Большого Яблока Эрик Адамс обещает справиться с напастью, ведь крысы в Нью-Йорке повсеместно – на улицах, в парках, в метро. Адамс даже учредил специальную должность в вверенном ему ведомстве, назначив в качестве руководителя по борьбе с крысами бывшую школьную учительницу, которую немедленно окрестили «крысиной царицей».

Пока чиновники пытаются, без особого, впрочем, успеха, уничтожать крыс, в Нью-Йорке стали предлагать крысиные туры – экскурсии по местам, в которых хвостатых грызунов больше, чем где бы то ни было.

Все началось со странного увлечения блогера Кенни Боллверка: он выкладывал в TikTok видео, снятое в разных частях Нью-Йорка, оккупированных крысами. К некоторым его трансляциям присоединялись до 10 тыс. человек, многие из которых затем стали просить Кенни взять их с собой.

В основном это туристы. И теперь Боллверк несколько раз в неделю водит их по нью-йоркским кварталам, в которых скопища крыс можно увидеть и днем, и ночью.

Кевин, как и многие жители Нью-Йорка, надеется, что крыс станет меньше. По крайней мере в мэрии утверждают, что по сравнению с прошлым годом их популяция уменьшилась на 15%. Также горсовет ввел новые правила утилизации пищевых отходов, что также должно усложнить жизнь грызунам.

Крысиные туры – не единственная экзотика в списке экскурсий, предлагаемых туристам. С экскурсоводом в Нью-Йорке можно побывать, например, на закрытых станциях метро, в тюрьмах и КПЗ, или на могилах знаменитых мафиози.