Вопрос дня: А от чего бы разгрузить нашу школу? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Елена Драпеко, депутат Госдумы:

- Разгрузить школу надо от ЕГЭ. Наша фракция справедливороссов бьется за это не первый год. Ведь школьники наши в старших классах изучают лишь четыре-пять предметов, а остальные просто бросают. Получаем недообразованное поколение.

Василий Мельниченко, глава «Федерального сельсовета»:

- Не предметы надо убрать «ненужные», а методику обучения изменить несовершенную. Если б я стал вдруг министром образования, я бы с 4-го класса ввел предмет логика. Чтобы наши дети учились искать корень. И с 4-го класса ввел бы психологию, дабы дети учились разбираться в людях. А убирать ничего бы не стал - любые знания нужны.

Марьяна Безруких, профессор МГПУ:

- У меня нет объективных данных, что в старшей школе нагрузка возросла. Нельзя сокращать гуманитарные или технические дисциплины в угоду конъюнктуре. Да, два предмета - математика и русский язык - остались обязательными, но это не значит, что остальные необязательны. Убрали этику и психологию семейной жизни - насколько верно, время покажет. Как и в случае с астрономией или черчением.

Евгения Абелюк, заслуженный учитель России:

- Я бы разгрузила программу от предметов, которые не дают дальнейшего развития. Не способствуют самореализации школьника. И это, конечно, не физика с химией и не литература с русским языком или история.

Валерий Комаров, экс-преподаватель ОБЖ, Рязань:

- Программа делится на начальное, среднее и старшее звено - от этого и надо плясать. Нужно ли «изучать» два иностранных языка - ведь в результате не знают толком ни одного? Сейчас ОБЖ плавно перетечет в НВП, но ведь современного учебника по начальной военной подготовке нет, и специалистов для его написания тоже нет! Мне в школе вручили сталинский учебник «Спутник пионера и школьника по военному образованию» - более толкового учебного пособия я больше не встречал. Сократить в школьном курсе можно много чего, а вот меня приглашают на практические занятия и по информатике, и по защите от нападения с ножом.

Владимир Слепак, сооснователь Союза отцов России, отец пятерых детей:

- Вижу колоссальные нагрузки у дочери, она до часа ночи делает уроки, а в 7.30 садится в машину, чтобы успеть в школу. Считаю, в 15 лет, после 9-го класса, ребенок может выбрать специализацию, отказавшись от предметов, которые ему дальше будут не нужны. Зачем будущему юристу, например, физика или география, а будущему врачу - математика или обществознание? Считаю, будущее за старшими классами специализированными, с несколькими профильными предметами.

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