Герой спецоперации «Z» рядовой Матин спас из-под обстрела «Орлана»

Младший сержант Алексей БЕЛКАНОВ и рядовой Александр МАТИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Одна минута решает исход баталии, час — успех кампании, день — судьбу империи», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А а еще повторял свои знаменитые слова: «Деньги дороги, жизнь человеческая еще дороже, а время дороже всего».

ПОБЕДИЛ ВРАГА В АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ ДУЭЛИ

Младший сержант Алексей БЕЛКАНОВ

«Младший сержант Алексей Белканов в составе минометного расчета выполнял задачи по артиллерийской поддержке обороняющихся подразделений российских войск. В темное время суток противник начал наступление. Получив координаты, минометный расчет оперативно открыл огонь по наступающим штурмовым группам украинских боевиков. Спустя короткое время артиллерийские подразделения противника начали вести прицельный огонь по позиции минометного расчета, в результате чего командир расчета был ранен. Несмотря на ранение, Белканов продолжил вести огонь по противнику и уничтожил часть украинской штурмовой группы. Понеся значительные потери, противник начал отступать на исходные позиции. Получив от разведывательных подразделений координаты опорного пункта, куда отступили украинские штурмовики, расчет Белканова сменил огневую позицию и точным огнем поджёг опорный пункт, уничтожив оставшуюся часть отступившей штурмовой группы. Благодаря смелым и решительным действиям младшего сержанта Алексея Белканова попытка прорыва противника была успешна пресечена».

СПАС ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА «ОРЛАНА»

Рядовой Александр МАТИН

«Рядовой Александр Матин, в составе расчета беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» выполнял задачу по доставке расчета в район выполнения боевых задач. По мере приближения к назначенному району машина, которой управлял Александр, подверглась минометному обстрелу со стороны противника. Понимая, что попадание снаряда в грузовик приведет к уничтожению оборудования комплекса с БПЛА, необходимого для ведения разведки в районе наступления противника, Матин, используя отточенные навыки вождения, умело маневрировал, не позволяя противнику поразить машину. По прибытию в район проведения разведки у машины отказала тормозная система. Александр совершил аварийную остановку и за короткое время произвел ремонт вышедшей из строя системы, что позволило оперативно сменить позицию расчета после выполнения задачи и продолжить движение к следующему назначенному району. Благодаря грамотным и решительным действиям рядового Александра Матина, расчет БпЛА своевременно был доставлен на позицию для дальнейшего выполнения поставленной задачи по ведению воздушной разведки».