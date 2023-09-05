Бородина — в платье охотницы, а Королева — в вульгарном пеньюаре: Удачные и провальные "хищные" образы звезд

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

К леопардовому принту можно по-разному относиться. Его можно не любить и даже считать вульгарным. Но он вряд ли когда-то выйдет из моды. В подтверждение этому коллекции ведущих мировых брендов, в которых «хищник» появляется с завидной регулярностью. Рассказываем, как носить этот принт на примере образов звезд.

Ксения Бородина

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бородина, которая всем доказала, что давно не одевается на рынке, с легкой руки стилиста Алеко выбирает леопардовое платье на одно плечо в драматическом стиле. Образ телеведущая дополняет минималистичными деталями — сумочкой Saint Laurent и босоножками с тонкими ремешками. И, разумеется, эффектное фото для соцсетей — на фоне экзотической растительности в Бодруме. Настоящая гламурная охотница! Ррр!

Наташа Королева

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

А вот Наташе Королевой стилист явно не помогал, хотя очень бы не помешал. На юбилей Владимира Винокура певица пришла вместе с сыном Архипом. По всей видимости, мама и сын решили одеться так, чтобы их луки сочетались, хотя бы по цветам. Но если образ 21-летнего Архипа в красном велюровом костюме с отливом тянет хотя бы на «троечку», то лук Королевой — это яркий пример того, как нельзя носить животный принт. Леопардовый кардиган, больше похожий на домашний пеньюар, звезда сочетала с алым платьем и такого же оттенка туфлями на огромной шпильке, а вишенкой на торте стали темные колготки. На самом деле, комбинировать красный с анималистичным принтом можно, но делать это нужно осторожно, иначе вы рискуете выглядеть вульгарно, что и получилось в случае Наташи Королевой.

Виктория Боня

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Еще одна тигрица и леопардА Вика Боня демонстрирует своей многомиллионной аудитории в инстаграме (запрещенная организация на территории РФ) шикарное платье в пол от известных любителей животных принтов Стефано Габбана и Доменико Дольче. При этом, звезда не стала надевать даже украшения, а на голове сделала небрежную укладку. «Хищный» образ Вике очень идет.

Ольга Бузова

Ольга гармонично вписала укороченный леопардовый жакет в лук в стиле сафари. Ультрамодную юбку карго звезда сочетала с кроп-топом и актуальными лоферами на толстой подошве. Разумеется, в случае Бузовой не обошлось без украшений — браслетов и минималистичного колье. Хороший пример того, как яркого «леопарда» можно интегрировать в серые будни и пойти так куда угодно. Оля, например, отправилась в библиотеку.

Светлана Бондарчук

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Светлана решила «смешать» гламур, рок и нулевые. И получилось, кстати, весьма удачно. Сексуальное леопардовое платье-бюстье прекрасно «подружилось» с брутальной косухой. Смелый образ 54-летняя Бондарчук дополнила необычными очками. Кто-то из подписчиков Светланы написал, что «косухи в таком возрасте неуместны». Мы не согласны. Все зависит от того, куда вы в таком виде пойдете. Если на закрытую вечеринку, в бар или на съемку — почему бы и нет. А Бондарчук с ее стройной фигурой и длинными ногами может позволить себе не только молодежную кожаную куртку, но и любое дерзкое мини.

Лера Кудрявцева

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кудрявцева тоже не «брезгует» леопардом. Лера вообще любит вся яркое, в этом ее стиль. Так, во время отдыха, который она, по всей видимости, проводила вместе с сыном Яном, звезда нарядилась в юбку макси с животным принтом, которую сочетала с белой футболкой. И все бы ничего, но под футболкой просвечивает леопардовый лиф. Очень надеемся, что это все-таки купальник, а не нижнее белье…

Валерия

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А вот у Валерии точно леопардовый купальник, который подчеркивает ее стройную фигуру! Кстати, чтобы «уравновесить» хищный рисунок, остальные детали в образе в идеале должны быть нейтральными и едва заметными. Например, 55-летняя Валерия сочетает яркий купальник со спокойным бежевым кардиганом и соломенной шляпой и выглядит очень гармонично.

Татьяна Брухунова

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кажется, в этот раз вкус изменил всегда стильной жене Петросяна. Во время прогулки по Стамбулу Татьяна составила практичный и в то же время яркий образ с леопардовыми джинсами и удобными замшевыми ботинками. Дополнили аутфит классные аксессуары — оригинальная сумка Louis Vuitton в виде стаканчика с кофе и стильные очки. Но вот с «верхом» явно что-то не так. Так и хочется убрать эту цветочную «лепнину», которая явно утяжеляет весь образ, и оставить просто белый свитер.