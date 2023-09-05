Украина огрызается на страны НАТО: Обвиняет Румынию и обесценивает помощь Эрдогана

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS

Тому не нужен враг, у кого Кулеба в министрах. Новая украинская народная мудрость, скорее всего, должна звучать примерно в такой формулировке.

После российских ударов по украинским портам на Дунае на свет Божий в очередной раз вылез официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, который ничтоже сумняшеся, объявил самым первым на планете, что российские ударные беспилотники прилетели на румынский берег Дуная.

В Бухаресте это заявление без внимания не оставили.

- Ответственные структуры Минобороны в режиме реального времени отслеживали ситуацию. Атаки беспилотников, проведенные Российской Федерацией, не представляли какой-либо прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам Румынии, — выпустило свое сообщение Минобороны Румынии.

Казалось бы, вопрос исчерпан. Но только не для Кулебы. Оставив "подержать свое пиво" Николенко, на авансцену выдвинулся сам глава МИД Незалежной. Который принялся тут же опровергать румын, перейдя практически к обвинениям Бухареста во лжи.

- Мы утверждаем авторитетно с доказательствами, что в Румынию прилетели "Шахеды". Отрицать это бессмысленно, потому что есть фотоподтверждения. В общем, давайте откровенно, есть тенденция попытки не эскалировать интерпретацию тех или иных событий со стороны партнеров для того, чтобы не быть вовлеченными в непосредственный конфликт, — выступил Кулеба с не имеющем аналогов заявлением со смыслом: "Вы все врете, у нас есть доказательства".

Чем очень сильно напряг румын снова.

- Конечно, существует риск несчастных случаев или инцидентов, но на данный момент это не так», — заявила министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску, еще раз подтвердив, что румынская территория не пострадала от атак российских беспилотников на украинский речной порт на Дунае, прилегающий к территории Румынии. - Атаки российских беспилотников не представляют какой-либо прямой военной угрозы национальной территории или территориальным водам Румынии.

Даже на Украине местные эксперты и политологи возмутились: дескать, какое твое дело, недоумок, это румынам можно судить, было что или не было, а ты со своей наглостью и хамством лишаешь нас такого важного союзника, через которого только и остался чуть ли не единственный вариант сколько-нибудь значимого экспорта украинского зерна. Тем более, после того, как румыны пообещали нарастить транспортные возможности для этого экспорта чуть ли не вдвое, а продажа зерна за рубеж осталась практически единственной статьей валютных доходов страны, не считая кредитов.

Но Кулеба закусил удила. Какое там зерно и миллиарды долларов дохода, если у него, как он посчитал, появилась прямая возможность втравить в конфликт с Россией страну-члена НАТО, каковой является Румыния. Про то, что вариант этот совершенно фантастический и на практике нереализуемый, это наказание Киева совершенно не задумалось. Как зашоренная лошадь, Кулеба видит цель и не видит препятствий.

Более того, уже после выступления президента Турции Эрдогана по итогам его переговоров с Владимиром Путиным Кулеба фактически умножил "на ноль" все усилия Турции. Эрдоган достаточно выдержанно и вежливо сказал, что для возобновления "зерновой сделки" Киеву надо бы смягчить свою позицию по отношению к условиям для России. Но Кулеба буквально втоптал все усилия "султана" в немытый пол, сказав, что Украина не будет идти на уступки в вопросе возобновления "зерновой сделки".

- Наша позиция справедлива - мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а потом приглашает всех их решать, — обрисовал Дмитро позицию Украины, опустив за скобки, что шантажом всея и всех занимается исключительно Украина, а ни одно условие, оговоренное для России, так и не было выполнено. - Однозначно, что мы будем стоять на защите всех принципиальных позиций, в том числе, насчет санкционного давления на Россию.

Собственно говоря, тем самым он подвел черту и под попытками Эрдогана стать посредником между Россией и Украиной, о готовности к чему заявлял турецкий лидер.

Отличный министр. От других. Вот реально – с таким слугой врагов искать не надо. Он их сделает, даже если их не будет, просто из ничего.