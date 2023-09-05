В Москве на всем пути следования новых речных трамваев ловит скоростной интернет

Во время прогулок по Москве-реке пассажиры могут спокойно пользоваться мобильным интернетом, не переживая, что сигнал пропадет. Один из крупных операторов проверил качество и надежность связи на всем пути следования новых речных трамваев, которые запустили в столице в начале лета.

Напомним, электрические речные трамвайчики начали курсировать в Москве впервые за последние 17 лет и уже стали для многих любимым видом транспорта. Для некоторых москвичей дорога по делам и на работу стала короче. А туристам новый маршрут позволяет насладиться красотами города с воды.

По данным билайн, на всем маршруте следования пассажиры могут пользоваться интернетом со средней скоростью не менее 40 Мбит/с. При этом максимальная скорость может достигать 181 Мбит/с. Этого вполне достаточно для работы в интернете, общения в мессенджерах и соцсетях, просмотра YouTube и пользования другими сервисами.

– Проведенные измерения показали, что среднее время загрузки страниц популярных поисковиков — меньше двух секунд, время открытия YouTube и старта воспроизведения контента не превышает пяти секунд, видео проигрывается без прерываний и зависаний, – уточнили в пресс-службе компании.

Кстати, с момента запуска речного электротранспорта в Москве мобильный трафик на маршруте вырос на 20%, по сравнению с прошлым годом, и на 15% — по сравнению с маем 2023 года.

– Мы регулярно мониторим качество работы нашей сети в столице, в том числе на новых маршрутах общественного речного транспорта. Во время проведения замеров по пути следования речного трамвая не было ни одного обрыва связи, что говорит о стабильности нашего сервиса. Пассажиры могут делиться отличными видами Москвы во время движения речного трамвая и не переживать за качество связи, – подчеркнул Виктор Емелин, технический директор Московского региона ПАО «ВымпелКом».

КОНКРЕТНО

Первый речной маршрут столичного электротрамвая проложен от Киевского причала до жилого комплекса у Шелепихинской набережной. Его протяженность на данный момент — 6,5 километра. Сейчас здесь курсируют восемь судов, каждое берет на борт до 50 человек. Пока пассажиры могут сесть и выйти на шести причалах — Киевском, Трехгорном, Сити-Багратион, Сити-Центральном, Кутузовском и Сердце

Столицы. Осенью обещают открыть еще пять, после чего можно будет передвигаться по всей протяженности маршрута Киевский — Парк Фили. Еще один трамвайный маршрут по реке — от Автозаводского моста до Печатников — намерены открыть до конца этого года.