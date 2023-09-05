ФСБ задержала за госизмену жителя Краснодарского края

Предателя поймали при попытке выезда на Украину Фото: Кадр видео

Сотрудники ФСБ России опубликовали кадры задержания жителя Краснодарского края, который подозревается в государственной измене. Он планировал переход на сторону противника.

- В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что гражданин России в целях вступления в ряды ВС Украины инициировал контакт с сотрудником СБУ, осуществляющим деятельность по набору и подготовке добровольцев для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации, — пояснили в ФСБ России.

На основании оперативных данных подозреваемый был задержан при попытке выезда на Украину.

- В отношении него следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 (государственная измена в форме перехода на сторону противника) УК России, — отметили в ФСБ России.

Статья предполагает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Однако, лицо, совершившее госизмену, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам России.