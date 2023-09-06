Портовый город превращается в жемчужину страны

Константин Шестаков, мэр Владивостока.

Владивосток – город-порт, с трех сторон омываемый водами Японского моря. Такой далекий от центральной части России, но такой близкий к Азии, с нотками восточных стран и флером Европы. Гармонично сочетающий в себе разные культуры, но при этом сохранивший собственную индивидуальность. Столица Приморского края и Дальнего Востока динамично развивается, учитывая курс на Восток, который провозгласил президент России Владимир Путин для расширения торгово-партнерских отношений с азиатскими странами.

Владивосток сегодня – это культурный, политический, научно-образовательный центр региона, тихоокеанские ворота России. О планах на будущее, крупных проектах, городе и его жителях рассказал мэр Константин Шестаков.

Порт Владивостока готов принимать суда любого класса.

Все для комфорта людей

– Разработка мастер-плана – процесс не из легких. Нужно решить многие застарелые проблемы, найти баланс между жителями и властью. Как с этим обстоят дела?

– Мастер-план Владивостока на Восточном экономическом форуме в сентябре президенту нашей страны представит губернатор края Олег Кожемяко. Но часть основополагающих мероприятий мы уже выполняем. Понятно, что город точно не может стоять на месте, и по ключевым направлениям, например, по замене городских теплосетей, мы приступили к работе задолго до ВЭФ.

Мастер-план – это не только про набережные или красивые парки, это про фактические изменения и стратегические планы развития. А город – это и про дороги, и про площадки, причем самые разнообразные, это про комплексное строительство. Сейчас мы реализуем первые мероприятия мастер-плана. В 2023 году благодаря средствам из Фонда национального благосостояния мы привлекли 4,3 миллиарда рублей. Отмечу, что это совместная работа с правительством Приморья.

Не все эти средства пойдут исключительно в муниципалитет. Это в том числе инвестиционные программы сетевых организаций и деньги, направленные на техприсоединение. Именно в городскую казну из Фонда национального благосостояния поступил 1 миллиард 800 миллионов. По предварительным оценкам, это позволит нам привести в порядок до 20 километров сетей.

Наша задача была – набрать темп, который необходим для эффективной работы. Согласно рекомендациям федерального Минстроя, коммуникации с износом больше 70% нужно обновлять в объеме 4 – 5% всей сети. Мы сейчас подходим к этой цифре.

Одно из запланированных мероприятий мастер-плана – обустройство протяженной прогулочной зоны вдоль побережья Амурского залива. Мы уже облагородили несколько участков. Это часть набережной Спортивной гавани, набережная Арсеньева, пляж в районе улицы Татарской, парк имени Сергея Лазо. Также в мастер-план включено создание природного парка в центральной части полуострова Муравьева-Амурского.

ЦИФРА

4,3 млрд руб. привлечено на реновацию в 2023 году благодаря средствам из Фонда национального благосостояния.

В столице Приморья активно развивают водные виды спорта. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Побывать и влюбиться

– Владивосток – город морской и курортный. Как развивается туристическая сфера?

– Есть разные подходы для повышения туристической привлекательности. Если говорить о готовности города, то это благоустройство, создание комфортных площадок для бизнеса и многое другое. Мы сейчас работаем с целым рядом крупных инвесторов, которые намерены реализовать свои проекты. Например, это группа компаний «Мантера». Они планируют создать тематический парк развлечений в бухте Парис. А компания «Аква Парадайз» уже приступила к строительству аквапарка. В планах – и сафари-парк для тигров, вынужденно изъятых из дикой природы. Он будет в бухте Новик. Это интересный масштабный проект федерального уровня. Очень здорово, что такой объект появится в городе, главным символом которого является именно амурский тигр.

Идей достаточно много. Например, сейчас с Минэкономразвития РФ реализуем масштабный проект по внедрению туристских QR-кодов во Владивостоке. До конца года организуем систему навигации для туристов на территории всего исторического центра города. Удобная навигация, в том числе с использованием QR-кодов, появится на основных перекрестках и улицах. С их помощью туристы смогут не только определить точку локации, но и узнать об истории, интересных фактах, памятниках.

В планах изменение и одной из главных улиц – Адмирала Фокина. Благодаря архитектурной подсветке она преобразится. Организуем новые пешеходные связи, добавим несколько наземных переходов для комфортного передвижения. Благоустроим бывшее разворотное кольцо троллейбусов. Обновленное общественное пространство со сценой, павильоном туристско-информационного центра и подведенными коммуникациями станет новой точкой притяжения и местом для проведения различных мероприятий.

Появятся новые арт-объекты, в том числе на Миллионке, бронзовые персонажи станут отсылкой в далекое и богатое прошлое этого района. Часть туркода – это организация современных площадок для ТБО. Отмечу также модернизацию общественного транспорта, адекватные дороги и правильно организованный отопительный сезон – это и комфорт туристов тоже.

Новосильцевская батарея – один из уникальных объектов города. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Если отвлечься от благоустройства, то визитной карточкой города можно назвать гастротуризм. В середине осени пройдет мероприятие федерального уровня – «Приморские муссоны». Это еще один повод посетить город и еще одна причина рассказать о дальневосточной гастрономии, о том, в чем мы традиционно сильны. Надеемся увидеть новых участников, способных представить новые продукты, – малый и средний бизнес. Фестивали мидий, гребешка, корюшки и тайги уже стали традиционными для Владивостока.

Транспорт станет доступнее

– В городе борются с пробками, активно развивают общественный транспорт. Как идет работа в этом направлении?

– Уже в этом году мы сможем полностью обновить троллейбусный парк, 16 единиц с автономным ходом. Планируем запустить их до Снеговой Пади. Мне кажется, что это очень комфортно, ведь люди смогут добираться до проспекта 100-летия Владивостока или ж/д станции.

Мы уже приступили к реализации целого блока мероприятий, связанных с доступностью общественного транспорта. Это внедрение парковки вдоль улично-дорожной сети в историческом центре, организация выделенных полос для автобусов, обновление общественного транспорта. Если в прошлом году мы заменили 100 единиц техники, то за первые полгода этого – уже порядка 60.

И для учебы, и для отдыха

– Во Владивостоке уделяют пристальное внимание образованию. Что можете выделить в этой сфере?

– Одна большая школа в районе Патрокла уже на стадии завершения. В сентябре будущего года там смогут учиться 1275 ребят. Мы приступили к строительству школы и в Снеговой Пади, намерены завершить работы до конца 2024 года. На финальной стадии переговоры о возведении еще нескольких объектов по концессии.

Это образовательные учреждения в ЖК «Изумрудный», на территории Лесного квартала и в Зеленом бульваре. Соглашения надеемся подписать на форуме.

– Как говорится, делу время, а потехе час. Появятся ли новые локации для отдыха?

– Крупный федеральный застройщик – компания ФСК – готова реализовать проект по созданию парка на территории Минного городка. 70% будет занято под благоустройство и организацию рекреационной зоны, а центральная часть – под тематический парк развлечений. Основные работы для того, чтобы полностью открыть это пространство, продлятся до 2025 года. Там уже есть памп-трек, а также красивый деревянный пирс у озера. Недавно прошли международные соревнования по судомодельному спорту. Гости из Челябинской области установили мировой рекорд, отличный пример для местной молодежи.

Местные – в приоритете

– Малый и средний бизнес – движущая сила многих городов. Расскажите о поддержке местных предпринимателей.

– Во-первых, в крае запустили масштабный проект «Выставка достижений народного хозяйства», люди могут приобрести продукты наших производителей по приемлемым ценам. Для местных товаров организованы специальные точки продажи. Их больше ста. Легальных объектов все больше. Во-вторых, ведем работу по ликвидации незаконной торговли.

Также мы предложили достаточно большой перечень муници-пальных помещений для малого и среднего предпринимательства. Организовываем аукционы, отклик очень хороший, люди доверяют нам. Подчеркну лишь то, что теперь из-за доступности к этой аукционной процедуре появилась и большая конкуренция.

– Столица ДФО становится полноценной площадкой для проведения крупных международных мероприятий. Какие из прошедших за последние пару лет вы можете выделить и что планируете еще?

– Искренне хочется проводить мероприятия с каждым разом все лучше. Выходить на новый уровень. Здорово, что после спортивных игр «Дети Азии», прошедших летом 2022 года, губернатор инициировал еще и соревнования «Дети Приморья», которые мы хотим сделать сезонными, то есть проводить и зимой, и летом.

Владивосток – отличная площадка для соревнований федерального уровня.

Недавно у нас проходила встреча с представителями Федерации конного спорта, они очень заинтересованы в том, чтобы внести эту дисциплину в программу Игр. Также я уверен, что в городе должно быть больше водных видов спорта.

Разворот экономики нашей страны на Восток очевиден, поэтому появится больше мероприятий, связанных с торговлей и логистикой. Все смыслы в этом случае сошлись на Владивостоке.

Дружба не на словах

– Владивосток – дружелюбный и открытый, у него установлены побратимские связи со многими городами мира. Как сейчас реализуются эти отношения, есть ли новые города, готовые наладить дружбу с нами?

– По линии дружбы с Китайской Народной Республикой у нас есть несколько предложений о побратимстве. Мы их прорабатываем. Также на связь вышла Турция. Мы действительно дружелюбные, в год в среднем в наш адрес приходит четыре предложения об установлении таких контактов. Но все должно быть взвешенно, это же не может быть какое-то пустое соглашение, мы должны всерьез дружить. Поэтому пристально разбираем каждый конкретный случай. Хочется, чтобы за подписями на бумаге шли фактические действия.

Увеличение турпотока – одна из приоритетных задач администрации.

– Вы же знаете китайский язык?

– Да, это помогает в налаживании контактов, особенно во время поездок в Китай.

Для туристов создается навигация по QR-кодам, позволяющим определить точку локации, узнать об истории и памятниках.

Финансовая сторона

– Нескромный вопрос. На развитие нужны немалые деньги. Мы видим, как город с каждым годом расцветает, а откуда финансирование?

– Есть налоговые поступления. Аренда нашего имущества и продажа, штрафы. Налоговые платежи НДФЛ. Значительную часть составляют дотации Приморского края. Федеральные средства – все конкурсы, национальные проекты, от многих министерств есть толика в нашем бюджете.

От Министерства строительства нашей страны – связанный с благоустройством национальный проект «Формирование комфортной городской среды», проект «Безопасные качественные автодороги». Министерство экономики подготовило поддержку программы «Туристический код». Фонд национального благосостояния добавил в наш 27-миллиардный бюджет 1,8 миллиарда.

ЦИФРА

1275 ребят перешагнут в будущем году порог школы, строящейся в районе Патрокла.

Очень много краевых проектов, значимая часть бюджету муниципалитета передается региональными властями. Кстати, благодаря нашей совместной работе реновацию прошли 34 школьных стадиона и спортивных площадок, в детских садах мы привели в порядок больше 200 теневых навесов.

На самом деле источников для поступлений в бюджет множество, но ключевые – наши собственные доходы, краевые вливания и участие в различных федеральных проектах. Отмечу еще программы сетевых организаций, инициативы предпринимателей. Например, глава DNS Дмитрий Алексеев подарил нашим жителям Нагорный парк, а теперь работает над созданием еще одного общественного пространства – удобного и комфортного пляжа в районе Патрокла.

Источников для поступления в бюджет много, но ключевые – наши собственные доходы, краевые вливания и участие в федеральных проектах

Владелец крупной торговой сети Дмитрий Сулеев разработал проект большой детской площадки на набережной Спортивной гавани и приступит к его реализации после форума. В городе также появился сквер «Сказки Пушкина», шефство над его благоустройством взял на себя депутат Госдумы Александр Щербаков. А еще на месте киосков на «Краевой больнице» будет сквер, посвященный автору конфет «Птичье молоко» – Анне Чулковой. Это наша совместная работа с Concrete Jungle и «Приморским кондитером». Подобных проектов во Владивостоке становится все больше – это фактическое подтверждение любви к городу наших предпринимателей.

Любим и делаем лучше

– Известны семь чудес света, а какие чудеса есть во Владивостоке?

– Безусловно, море. Для каждого оно свое, у кого-то место силы – это мыс Тобизина, у кого-то – Токаревский маяк. Кстати, мы хотим выйти к руководству нашей страны с просьбой передать эту территорию в муниципальную собственность, чтобы ее благоустроить. Сейчас она относится к Минобороны. В топ чудес нашего города я внесу фуникулер. Он есть только у нас и еще в Сочи. Также ботанический сад и вся территория, которая к нему примыкает – уникальная природа заключена в этом пространстве. Мосты – они очень гармонично влились в нашу жизнь. Остров Русский и наши вузы – настоящее чудо. К нам приезжают со всей России и из других стран. Но главное чудо – это, конечно, жители, влюбленные в свой город и готовые делать его лучше.

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Дальневосточный прорыв", посвященного ВЭФ-2023