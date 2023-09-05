Названы победители конкурса «Культурный код. Москва»

Всего с 13 июля по 20 августа на официальный сайт конкурса поступило 539 заявок. Из них 309 роликов прошли предварительную модерацию и были допущены к участию. Экспертным советом были отобраны 45 лучших работ, вошедших в шорт-листы по всем пяти номинациям в трех категориях участников – дети, взрослые и «исследователи». Жанры были представлены самые разнообразные – от игровых мини-фильмов до музыкальных клипов и даже мультфильмов.

«Задача была посмотреть через объектив любого устройства глазами людей любых возрастов и профессий на город, который меняется не по дням, а по часам. Причем это необязательно должны были быть какие-то знаковые проекты: объект съемки выбирали сами горожане – в той сфере, которая им была интереснее всего. Считаю, что задуманное получилось воплотить в жизнь и первый блин не стал комом», – подчеркнул в ходе торжественной церемонии руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

Победителей определяло жюри, возглавляемое народным артистом РФ Владимиром Машковым. Критериев было несколько: художественная выразительность и цельность ролика, операторская и сценарная работа, актуальность темы и эмоциональная составляющая, а также социальная значимость.

«Некоторые работы были наивными, но зато все они полны искренности. А ещё в каждом ролике обязательно присутствует внимание к Москве. Как мне кажется, абсолютное внимание к городу, улице, дому, человеку – это и есть любовь. Но именно поэтому жюри было особенно трудно, ведь оценивать любовь – это архисложная задача, почти невозможная», – считает Владимир Машков.

В ходе церемонии были награждены победители во всех 15 номинациях, причем житель столицы Геннадий Ананьин победил сразу в двух из них. Лауреатам вручили дипломы и ценные призы, среди которых ноутбуки, велосипеды, смартфоны, электросамокаты и др.

Кроме того, партнеры конкурса вручили семи финалистам (как победителям, так и не сумевшим занять первое место) специальные призы: сертификаты на обучение и бесплатные экскурсии, наборы подарочных книг. В перерывах между вручением наград зрителям демонстрировали ролики, вошедшие в шорт-лист конкурса. Его главным итогом эксперты назвали то, что все вместе ролики сформировали своеобразный манифест Москвы, созданный ее жителями.

«Для нас было важно продемонстрировать образ города, то есть то, как он воспринимается москвичами, гостями, туристами, предпринимателями и пр. Для этого мы и проводили конкурс, чтобы все наши целевые аудитории могли показать свою Москву: места которые им нравятся или с которыми что-то связано, любимые парки, улицы и дома. Всё это каждый наделяет особым смыслом, то есть выражает свой культурный код», – пояснил генеральный директор Московского урбанистического форума Павел Гончаров.

Список победителей конкурса «Культурный код. Москва»

Номинация «Ритмы столицы:

- Евгений Лепёшкин, ролик «Ритмы столицы» (категория «Горожане. Взрослые»)

- Галина Головко, ролик «Марковский» (категория «Горожане. Дети»)

- Оксана Гильдеева, ролик «Летний вечер в районе Патриаршего моста» (категория «Горожане. Исследователи»)

Номинация «Моя Москва»:

- Лиана Табатадзе, Екатерина Рыкалова и Анна Батова, ролик «Признание в любви» (категория «Горожане. Взрослые»)

- Наталия Рыжко и Светлана Ванюшкина, ролик «Моя семья и мебельная фабрика в Марьиной роще» (категория «Горожане. Дети»)

- Виктория Ивашкевич, Полина Силкина, Арианна Ташчян, ролик «Моя Москва – это молодость» (категория «Горожане. Исследователи»)

Номинация «Город для жизни»:

- Даниил Малышев, ролик «Это — моя Москва. Город для жизни, город для людей» (категория «Горожане. Взрослые»)

- Яна Заболотских, ролик «Детское посольство Москвы» (категория «Горожане. Дети»)

- Юлия Шесткова, ролик «Отпуск» (категория «Горожане. Исследователи»)

Номинация «Гений места»:

- Геннадий Ананьин, ролик «Гостья из детства» (категория «Горожане. Взрослые»)

- Милана Реймерс, ролик «Святая Елисавета Феодоровна Романова в Москве» (категория «Горожане. Дети»)

- Виктория Ермакова и Виктория Ерошкевич, ролик «Дача писателей в Переделкино» (категория «Горожане. Исследователи»)

Номинация «Бег времени»:

- Геннадий Ананьин, ролик «Московская вертикаль» (категория «Горожане. Взрослые»)

- Наталья Маркова и Мирослава Маркова, ролик «Третий факт обо мне» (категория «Горожане. Дети»)

- Павел Дмитриев, ролик «Столица» (категория «Горожане. Исследователи»)

СПРАВКА

Конкурс «Культурный код. Москва» организован АНО «Московский урбанистический форум» при поддержке Правительства Москвы. Партнеры – Агентство креативных индустрий, сеть «Москино», киностудия им. Горького, Музей Москвы, образовательный портал GeekBrains, Академия коммуникаций Wordshop, издательская группа «Эксмо», «Литрес», Департамент культуры и Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Технологический партнер конкурса – VK. Информационные партнеры: агентство новостей «Москва», «Комсомольская правда», телеканал «Москва 24», портал М24, радио «Культура» и портал Archi.ru.