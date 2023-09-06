Нам есть чему поучиться у коренных жителей Севера

В современном мире благополучие, развитие и сохранение уникального историко-культурного наследия коренных малочисленных народов является одним из приоритетов государств – членов ООН. Наша страна – мировой лидер в этой сфере. Сегодня мы понимаем, что успеху сопутствует консолидация сил государства, общественных организаций и, безусловно, социально ответственного бизнеса. Дом народов России является важным связующим звеном между государством и общественными организациями, осуществляющими деятельность в сфере государственной национальной политики страны.

Площадка Восточного экономического форума традиционно привлекает внимание как российских, так и зарубежных участников к вопросам жизнеобеспечения коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, создания благоприятной среды для их достойного проживания.

Этнотуризм сегодня набирает особую популярность в России именно в зонах компактного проживания коренных народов.

Так, в этом году на площадке ВЭФ будет работать масштабный выставочный комплекс «Улица Дальнего Востока». Ключевой частью выставки станет павильон «Душа России», презентующий эстетику прикладного творчества коренных малочисленных народов с помощью современных и технологичных решений. Проект реализуют Минвостокразвития России, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), Росконгресс и Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. В павильоне будут работать интерактивные зоны, которые позволят гостям познакомиться с коренными малочисленными народами, их численностью, местами компактного проживания в России, а также узнать об уникальных традициях, языках, религии и фольклоре.

Этнотуризм сегодня набирает особую популярность в России именно в зонах компактного проживания коренных народов – в Ямало-Ненецком и Ненецком АО, в республиках Коми, Карелия, Саха (Якутия). Поэтому гостям ВЭФ будет интересно узнать об уникальных туристических маршрутах арктических регионов. Важно помнить, что главное богатство этих мест – прежде всего люди, духовно богатые, любящие жизнь. У них есть чему поучиться, они живут в гармонии с природой, ценят то, что им дала земля и семья. Участники ВЭФ смогут познакомиться с традиционными ремеслами коренных народов – рыбалкой и охотой и даже попробовать традиционную кухню. В павильоне «Душа России» также представят изделия народных художественных промыслов коренных народов.

Форум «Женщины Севера».

При поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) и Дома народов России на площадке пройдут тематические секции. Одна из них – «Диалог культур коренных народов России и Китая», на которой эксперты обсудят положительное влияние Китая с его многовековой культурой и традициями на культуру коренных народов Дальнего Востока. О сохранении уникального языкового многообразия поговорят на секции «Единство в разнообразии: поддержка и развитие русского языка, языков и культуры коренных народов Российской Федерации в цифровом пространстве».

В рамках Международного десятилетия языков коренных народов Дом народов России сосредоточился на реализации масштабных мероприятий по мониторингу сохранения и развития языков народов страны. Сегодня мы, являясь членами информационного общества, осознаем, что для полноценного развития и передачи знаний будущим поколениям языки народов России нуждаются в цифровизации. В рамках данной секции на ВЭФ будут представлены инновационные методы и успешные практики по сохранению, популяризации и цифровизации языкового и культурного наследия.

Выставочный павильон «Дом коренных народов», ВЭФ-2022.

Также хочу подчеркнуть, что особое значения в этой сфере Дом народов России уделяет именно развитию русского языка как языка науки, культуры и прежде всего языка межнационального общения. Сегодня русский язык, являясь одним из официальных языков ООН, несет в себе еще и связующую функцию, выступая в качестве посредника для передачи нужд и интересов коренных народов, проживающих на территории России. Тот факт, что 2023 год был объявлен Годом русского языка как языка межнационального общения в странах СНГ, лишь подтверждает необходимость объединяться сегодня для развития нашего родного, государственного языка – основного инструмента общения всех народов Российской Федерации.

Сегодня в сотрудничестве с ЮНЕСКО Дом народов России участвует в наполнении профильной многоязычной платформы idil2022-2032. Данная платформа является основным инструментом сбора информации о вкладе Российской Федерации в сохранение и развитие языков коренных народов. Информацию о проектах по этой тематике Дом народов России получает со всей России от аналогичных домов в регионах страны, образовательных учреждений, этнокультурных организаций, ресурсных центров в сфере национальных отношений. Также мы ведем работу по созданию многофункционального языкового центра. Эта площадка объединит преподавателей, экспертов и желающих со всего мира изучать как русский язык, так и родные языки народов нашей страны.

Представители АКМНСС и ДВ РФ с чукотско-эскимосским ансамблем «Эргырон», ВЭФ-2022.

В России 2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Поэтому на Восточном экономическом форуме появился тематический блок «Образование и воспитание как основа независимости». В рамках сессии «Женщины Севера: сохранение традиций и устойчивое развитие территорий» участники обсудят роль женщин в гуманитарном и экономическом развитии территорий Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера. Также будут подведены итоги Форума женщин Севера, который впервые прошел этим летом в Санкт-Петербурге. Он собрал около 1000 участников, в том числе представителей 40 коренных малочисленных народов, проживающих в 28 субъектах Российской Федерации.

Концерт у павильона Камчатского края, ВЭФ-2022.

В этом году на площадке ВЭФ будет работать масштабный выставочный комплекс «Улица Дальнего Востока»

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Дальневосточный прорыв", посвященного ВЭФ-2023