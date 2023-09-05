"Потери ВСУ составляют 66 тысяч человек": Шойгу озвучил шокирующие цифры провала наступления Украины

Министр обороны России Сергей Шойгу Фото: REUTERS

Министр обороны России Сергей Шойгу в своем вступительном слове на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ подробно рассказал о провале «контрнаступа» киевского режима. «КП» собрала главные заявления министра:

- Киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Ни на одном из направлений вооруженные силы Украины своих целей не достигли.

- Украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт.

- Только за прошедший месяц поражены 34 командных пункта вооруженных сил Украины оперативно-тактического звена управления.

С начала так называемого наступления потери противника превысили 66 000 человек и 7600 единиц вооружения.

- Пытаясь скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы.

- В результате грамотных действий наших боевых расчетов за прошедший месяц сбито 159 реактивных снарядов «Хаймарс», свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов, 13 крылатых ракет.

Сергей Шойгу поблагодарил личный состав за «боевой настрой и нацеленность на победу». После этого он обсудил с подчиненными план поставки тяжелых военно-транспортных самолетов и модернизированных стратегических ракетоносцев и подготовку объектов Минобороны к отопительному периоду.