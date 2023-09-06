Заглянуть в будущее поможет игра

На Камчатке дан старт оригинальному диджитал-проекту, который позволит понять принципы и цели комплексного развития территорий региона всем его жителям.

В павильоне Камчатского края 11 сентября в 11:00 гости ВЭФ-2023 смогут увидеть запуск оригинального проекта, созданного командой камчатских ученых в сотрудничестве с Институтом стратегических коммуникаций и социальных проектов (Инстратком) и музеем вулканов «Вулканариум» (Петропавловск-Камчатский) при поддержке группы «Интеррос».

– Это платформа, где представители разных областей научного знания моделируют влияние средних и крупных инфраструктурных объектов на территорию их расположения с экономической, социальной, экологической и других точек зрения, – говорит Андрей Курюкин, заместитель директора Инстраткома и один из создателей проекта. – Чтобы донести наши выводы до широкой общественности, мы разработали механизм интерактивной игры, которая на понятном языке показывает причины и цели реализации тех или иных планов комплексного развития территорий Камчатского края.

Проверь своими руками

По задумке создателей проекта, на интерактивной карте Камчатки расставляются разные объекты инфраструктурного развития – фабрики, логистические центры, курорты, жилые массивы. Пользователь может самостоятельно передвигать их в те или иные места региона, выбирая, на его взгляд, самую выгодную позицию или соседство. При этом он видит, как меняется экономическое, социальное, экологическое благосостояние края в зависимости от его действий. Чтобы победить в игре, нужно верно расставить объекты на карте, чтобы совокупные показатели социально-экономического развития и экологии региона оказались на максимуме. Для этого пользователю необходимо внимательно изучить основанные на научном знании подсказки, которые ему даются, – почему лучше так, а не так.

– В каждый объект, представленный в игре, учеными заложены его плановые характеристики: какую экономическую выгоду он принесет региону, сколько рабочих мест откроется, какую поддержку с его помощью получат различные слои населения… Данные по каждому объекту сопоставляются с данными «соседей», а также с экологическими, социальными и климатическими условиями района расположения. Это позволяет максимально объективно показать, как изменится жизнь людей после реализации всего плана, – говорит Сергей Самойленко, основатель музея «Вулканариум» и один из авторов проекта.

Не только знать, но и участвовать

После представления на Восточном экономическом форуме – 2023 работа научно-интерактивного проекта продолжится в специальном зале музея «Вулканариум»: здесь будут реализовываться его образовательные и просветительские функции. Создатели планируют дополнять его новыми объектами развития, насыщать дополнительной информацией, что позволит людям не только изучать, но и участвовать в развитии своего региона.

– Мы считаем важным показывать пример того, как отдельно взятый регион Российской Федерации, далеко не самый многочисленный и богатый, может развиваться, базируясь на устойчивых воспроизводимых секторах экономики, реализовывать на практике «зеленую» модель роста. Этот интерактивный проект позволяет максимально просто и понятно донести суть этих планов до жителей, пояснить мотивы решений и привлечь людей к сотрудничеству в деле развития региона, показывая в игровом формате, как рост экономики влияет на удовлетворенность жителей своим регионом и какое влияние каждый инфраструктурный объект оказывает на природу, – сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Дальневосточный прорыв", посвященного ВЭФ-2023