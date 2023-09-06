Цены на рыбу не должны кусаться!

Сергей Рябченко, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края.

– Сегодня в отрасли происходят революционные преобразования, которые большинством профессиональных организаций и рыбацким сообществом не поддерживаются, – без обиняков заявил Сергей Михайлович в начале нашей беседы. – Все, что делается, ведет к удорожанию конечной продукции, которую потребитель не сможет приобрести в связи с низкой покупательской способностью. А это прямая угроза продовольственной безопасности России. Речь прежде всего идет о первом этапе реализации механизма инвестиционных квот на вылов водных биологических ресурсов (ВБР) и проведенных в 2019 году крабовых аукционах. Также принят закон о втором этапе распределения инвестиционных квот на рыбу и аукционов на вылов крабов.

В прошлом году внесли изменения и в Налоговый кодекс, ставки сбора на пользование водными биоресурсами значительно увеличены. С текущего года предприятия, за исключением градообразующих и колхозов, платят 100% ставки сбора, в то время как в предыдущие годы платили 15%. Тарные материалы, в которые пакуется мороженая продукция, теперь тоже стоит почти в два раза дороже. Каждую неделю растет цена на дизельное топливо и бензин. А что творится с логистикой и со стоимостью доставки! Раньше довезти килограмм рыбы до Москвы в рефрижераторных контейнерах стоило 26 руб., теперь выше 34. Рыбаков призывают идти на биржи. Но это еще один посредник, а значит, вновь гарантирован рост себестоимости продукции. Разве в этих условиях мы можем обеспечить население рыбой по доступной цене?

Налицо тенденция к монополизации рыбной отрасли. Возможно, с точки зрения управления это позитивные изменения. Но для развития рыбной промышленности и ее здоровой конкуренции это очень плохо. Мало того, есть опасения, что в современных условиях компании-монополисты могут быть подвергнуты экономическим санкциям и экспорт им перекроют. Что тогда делать с готовой продукцией остальным? Колоссальный экономический ущерб неминуем.

– Монополизация приведет и к вымыванию малого и среднего бизнеса. И это расходится с официальными заявлениями о поддержке малого предпринимательства.

– В том-то и дело...

– Рыбацкое сообщество не устраивает и цифровая маркировка рыбной продукции...

– Да, она якобы обеспечивает «прозрачность». Но подмену продукции можно произвести на этапе расфасовки и транспортировки. При введении действующей системы «Меркурий» уже обещали полную прозрачность производимой и реализуемой продукции. Тем не менее теперь навязывают дополнительную маркировку рыбопродукции.

– А что не так с аукционами?

– Начальные цены лотов на крабовые аукционы увеличены почти в два с половиной раза по сравнению с тем, что было указано в проекте постановления правительства РФ. Кто же пойдет на это, зная, что выйти на достойный рентабельный промысел будет крайне затруднительно?

В 2000-е годы подобные аукционы признали ошибкой. А сейчас мы снова наступаем на те же грабли.

Два года назад был подготовлен проект закона об открытых аукционах, который предусматривал аукцион и на рыболовные участки, через которые предприятие заходит на промысел лососевых видов рыб. Рыбацкое сообщество и Координационный совет дальневосточных ассоциаций, членом которого я являюсь, отстояли свои позиции, и этот законопроект был снят со второго чтения и ушел на доработку. В этом году его улучшили благодаря конструктивному вмешательству субъектов РФ, всероссийской и дальневосточных ассоциаций и сенаторского корпуса. В целом сейчас уже принятый закон устраивает рыбаков, но Росрыболовство в сентябре – октябре текущего года планирует внести в него изменения в части приведения в соответствие с законодательством рыболовных участков.

– Есть ли надежда, что вам и в дальнейшем удастся быть услышанными наверху?

– Нас слышат, но не всегда. Удалось же нам решить вопросы по внесению изменений в закон о государственной экологической экспертизе и об изменениях в ветеринарно-санитарные правила. Решены и многие другие вопросы. Безусловно, желательно, чтобы к нашему мнению чаще прислушивались на федеральном уровне.

В 2000-е годы крабовые аукционы признали ошибкой. Зачем наступать на те же грабли?

НАША СПРАВКА

Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края объединяет 36 предприятий. В совокупности они дают 50% общего вылова края, который составляет 520 тыс. тонн в год, и 70% налоговых отчислений отрасли в бюджет региона. В денежном выражении в прошлом году это более 2 млрд руб.

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Дальневосточный прорыв", посвященного ВЭФ-2023