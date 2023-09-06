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Экономика5 сентября 2023 22:00

Цены на рыбу не должны кусаться!

Рыбную отрасль нешуточно штормит. О стратегических переменах в принципах ее работы и о том, к чему они могут привести, размышляет президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК) Сергей Рябченко
Марина АНИКЕЕВА
Сергей Рябченко, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края.

Сергей Рябченко, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края.

– Сегодня в отрасли происходят революционные преобразования, которые большинством профессиональных организаций и рыбацким сообществом не поддерживаются, – без обиняков заявил Сергей Михайлович в начале нашей беседы. – Все, что делается, ведет к удорожанию конечной продукции, которую потребитель не сможет приобрести в связи с низкой покупательской способностью. А это прямая угроза продовольственной безопасности России. Речь прежде всего идет о первом этапе реализации механизма инвестиционных квот на вылов водных биологических ресурсов (ВБР) и проведенных в 2019 году крабовых аукционах. Также принят закон о втором этапе распределения инвестиционных квот на рыбу и аукционов на вылов крабов.

В прошлом году внесли изменения и в Налоговый кодекс, ставки сбора на пользование водными биоресурсами значительно увеличены. С текущего года предприятия, за исключением градообразующих и колхозов, платят 100% ставки сбора, в то время как в предыдущие годы платили 15%. Тарные материалы, в которые пакуется мороженая продукция, теперь тоже стоит почти в два раза дороже. Каждую неделю растет цена на дизельное топливо и бензин. А что творится с логистикой и со стоимостью доставки! Раньше довезти килограмм рыбы до Москвы в рефрижераторных контейнерах стоило 26 руб., теперь выше 34. Рыбаков призывают идти на биржи. Но это еще один посредник, а значит, вновь гарантирован рост себестоимости продукции. Разве в этих условиях мы можем обеспечить население рыбой по доступной цене?

Налицо тенденция к монополизации рыбной отрасли. Возможно, с точки зрения управления это позитивные изменения. Но для развития рыбной промышленности и ее здоровой конкуренции это очень плохо. Мало того, есть опасения, что в современных условиях компании-монополисты могут быть подвергнуты экономическим санкциям и экспорт им перекроют. Что тогда делать с готовой продукцией остальным? Колоссальный экономический ущерб неминуем.

– Монополизация приведет и к вымыванию малого и среднего бизнеса. И это расходится с официальными заявлениями о поддержке малого предпринимательства.

– В том-то и дело...

– Рыбацкое сообщество не устраивает и цифровая маркировка рыбной продукции...

– Да, она якобы обеспечивает «прозрачность». Но подмену продукции можно произвести на этапе расфасовки и транспортировки. При введении действующей системы «Меркурий» уже обещали полную прозрачность производимой и реализуемой продукции. Тем не менее теперь навязывают дополнительную маркировку рыбопродукции.

– А что не так с аукционами?

– Начальные цены лотов на крабовые аукционы увеличены почти в два с половиной раза по сравнению с тем, что было указано в проекте постановления правительства РФ. Кто же пойдет на это, зная, что выйти на достойный рентабельный промысел будет крайне затруднительно?

В 2000-е годы подобные аукционы признали ошибкой. А сейчас мы снова наступаем на те же грабли.

Два года назад был подготовлен проект закона об открытых аукционах, который предусматривал аукцион и на рыболовные участки, через которые предприятие заходит на промысел лососевых видов рыб. Рыбацкое сообщество и Координационный совет дальневосточных ассоциаций, членом которого я являюсь, отстояли свои позиции, и этот законопроект был снят со второго чтения и ушел на доработку. В этом году его улучшили благодаря конструктивному вмешательству субъектов РФ, всероссийской и дальневосточных ассоциаций и сенаторского корпуса. В целом сейчас уже принятый закон устраивает рыбаков, но Росрыболовство в сентябре – октябре текущего года планирует внести в него изменения в части приведения в соответствие с законодательством рыболовных участков.

– Есть ли надежда, что вам и в дальнейшем удастся быть услышанными наверху?

– Нас слышат, но не всегда. Удалось же нам решить вопросы по внесению изменений в закон о государственной экологической экспертизе и об изменениях в ветеринарно-санитарные правила. Решены и многие другие вопросы. Безусловно, желательно, чтобы к нашему мнению чаще прислушивались на федеральном уровне.

В 2000-е годы крабовые аукционы признали ошибкой. Зачем наступать на те же грабли?

НАША СПРАВКА

Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края объединяет 36 предприятий. В совокупности они дают 50% общего вылова края, который составляет 520 тыс. тонн в год, и 70% налоговых отчислений отрасли в бюджет региона. В денежном выражении в прошлом году это более 2 млрд руб.

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Дальневосточный прорыв", посвященного ВЭФ-2023

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