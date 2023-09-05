73 тысячи человек захлебывались в грязи и ночевали в мусорных мешках: как фестиваль Burning Man стал стихийным бедствием

Редкий в этих краях ливень испортил фестиваль Burning Man 2023 в штате Невада, США. Фото: REUTERS

73 тысячи человек оказались заблокированными в отдаленной пустыне Блэк-Рок на северо-западе американского штата Невада из-за сильнейшего и очень редкого в этих местах ливня дождя, превратившего местную почву в густую непролазную грязь. Менее чем за сутки там выпала трехмесячная норма осадков, которые размыли дороги, ведущие на площадку популярного фестиваля музыки и искусств Burning Man (в переводе «Горящий человек») и подъезды к местному аэропорту.

Как пишет DailyStar, организаторы фестиваля приняли решение закрыть выезд с него, чтобы избежать хаоса, и на пять дней фактически лишили участников связи с внешним миром. Многие посетители вынуждены были ночевать в мусорных мешках прямо в грязи. Один человек погиб, но обстоятельства того, как это произошло, не разглашаются. Организаторы лишь объявили, что это никак не связано с плохой погодой.

Фото: REUTERS

– Разрешено передвижение только автотранспорта чрезвычайных служб. Если вы находитесь в Блэк-Рок-Сити, экономьте продовольствие, еду и топливо, укройтесь в теплом и безопасном месте, – такое предупреждение прозвучало в самый разгар Burning Man.

Фото: REUTERS

Некоторым участникам фестиваля все же удалось покинуть город, но большинство автофургонов застряли на месте. Более отважные гости попытались пройти несколько часов пешком по лодыжку в грязи до ближайшей асфальтированной дороги.

– Это был невероятно мучительный шестимильный поход в полночь по тяжелой и скользкой грязи, но я благополучно выбрался с фестиваля, – рассказал журналистам один из счастливчиков по имени Нил.

В ряде опубликованных с фестиваля видеороликов было видно, что люди ходят по площадке фестиваля босиком. Служебные автомобили не могут заехать на территорию временного городка, поэтому обслуживание биотуалетов там также не производилось. Это в свою очередь привело к вспышке дизентерии.

Фото: REUTERS

В довершение ко всему вышеперечисленному ливень повредил палатки большинства участников, и спать им пришлось на открытом воздухе. И это притом, что температура ночью в пустыне опускались до 9 градусов по Цельсию. Вместе с тем температура в пустыне вечером уже не поднималась выше 9 градусов.

Что еще хуже, в пустыне практически отсутствовал сигнал мобильной связи, и лишь немногие гости имели доступ к спутниковому Интернету для связи с внешним миром. Купить в Блэк-Рок-Сити или его окрестностях также ничего нельзя из-за удаленности от цивилизации. Билет на такое «развлечение» в этом году стоил 500 фунтов (почти 61 тысяча рублей).

Утром во вторник организаторы фестиваля официально сняли запрет на выезд из «проклятого места», но предупредили, что, несмотря на улучшение дорожных условий, на отдельных участках пустыни до сих пор сохраняются трудности для передвижения.

Фото: REUTERS

СПРАВКА «КП»

10 заповедей фестиваля

Фестиваль Burning Man называют главным экспериментальным фестивалем мира, куда стекаются со всего света современные хиппи и люди, которые любят ярко самовыражаться. Отличительной чертой многих участников являются необычные, футуристичные костюмы.

Впервые фестиваль был проведен в 1986 году, тогда на него собралось всего 20 человек. С тех пор он превратился в масштабное действо, которое длится с последнего понедельника августа до первого понедельника сентября (в США - это День труда, национальный выходной). Кульминацией фестиваля всегда является сжигание огромной деревянной статуи человека (что, собственно, и дало ему название).

Организаторы заявляют, что участники фестиваля Burning Man должны соблюдать 10 заповедей: принимать всех, как самого себя, дарить, отказаться от потребительского отношения, быть уверенным в себе, радикально самовыражаться, быть настроенным на совместные усилия, проявлять гражданскую ответственность, не оставлять после себя следов, быть непосредственным и участвовать в общих мероприятиях.