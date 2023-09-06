Недвижимость в Сочи: вам здесь будет комфортно

Руководитель ГК «Альпика» Шамиль Нунаев (в центре): «Мы стараемся повышать планку своих возможностей, стремимся удивлять».

– Шамиль, недвижимость в Сочи всегда пользовалась повышенным спросом. Эта тенденция сохраняется? Как ГК «Альпика» удается удерживать топовые позиции в условиях конкуренции?

– Если в Москве рынок недвижимости просел почти на 40%, то в Сочи ситуация другая. Люди, которые приезжают сюда, продают жилье в столице и хотят купить у нас.

Мы уделяем особое внимание внутренней инфраструктуре и сервису, что позволяет жилым комплексам соответствовать уровню хороших четырехзвездочных отелей. В целом мы стараемся повышать планку своих возможностей, стремимся удивлять и задавать новый темп рынку.

Все локации – уникальны

– Сколько лет ГК «Альпика» в строительной отрасли? Какие проекты уже реализованы, над какими работаете?

– Наша компания строит объекты более 19 лет. За это время заняли лидирующие позиции на рынке недвижимости, завоевав хорошую репутацию и доверие клиентов. У ГК «Альпика» 29 сданных объектов – это 6724 квартиры, 342 538 кв. метров общей площади. Сейчас мы строим еще 10 объектов. Также успешно развиваемся в туристическом направлении: предлагаем апарт-отели уровня 4 звезды с собственной развитой инфраструктурой бизнес-класса.

Жильцы ЖК Olivia смогут любоваться живописной природой из видового бассейна.

– Есть проекты, которыми вы особенно гордитесь?

– Всеми нашими проектами мы гордимся. Их уникальность – в особо тщательном выборе локации для строительства. Комплексы ГК «Альпика» расположены максимально близко к историческому центру города-курорта Сочи, в районах, где высоко развита инфраструктура и открываются прекрасные виды на море. Жилые комплексы «Меркато» и «Покровский Парк» уже являются архитектурной изюминкой города, сочинцы от них в восторге.

Купите квартиру с садом

– Расскажите подробнее о текущих проектах. Уже наслышаны об уникальном ЖК Olivia. Что будет включать комплекс?

– ЖК Olivia – один из самых перспективных среди наших строящихся объектов. Территория комплекса составляет 6,7 га. Здесь находятся

10 семиэтажных жилых домов, в них 1440 квартир. Средняя стоимость за квадратный метр составляет 400 тыс. рублей, а площади квартир – от 25,3 до 54,3 кв. метров.

Каждый дом имеет свою прогулочную зону и места для отдыха. Будут оборудованы большой видовой бассейн, летний кинотеатр, поле для мини-гольфа, корт для падел-тенниса. Организуем променады с фонтанчиками, детские площадки с батутными комплексами, скейт-парк, коворкинг и беседки. Будут работать рестораны, кафе, супермаркеты, аптеки, салоны красоты.

И главная изюминка комплекса – собственный оливковый сад площадью 1,8 тыс. кв. метров.

В ЖК Olivia создадут собственное поле для мини-гольфа.

– Наверняка ваши объекты будут интересны и для инвестирования?

– Практика показывает, что владение недвижимостью в наших объектах – выгодный инвестиционный инструмент, на котором можно зарабатывать миллионы рублей в год. Владелец апартаментов в отеле не тратит время на процессы ведения бизнеса, а просто получает пассивный доход.

Плюс юридическая чистота. Наши объекты строятся в соответствии с ФЗ-214, и расчеты ведутся через эскроу-счета, как того требует закон.

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Дальневосточный прорыв", посвященного ВЭФ-2023