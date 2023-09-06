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Экономика5 сентября 2023 22:00

Недвижимость в Сочи: вам здесь будет комфортно

Руководитель одного из ведущих застройщиков города ГК «Альпика» Шамиль Нунаев рассказал, как компания создает уникальную инфраструктуру на территории своих жилых комплексов
Екатерина МОЗГИНА
Руководитель ГК «Альпика» Шамиль Нунаев (в центре): «Мы стараемся повышать планку своих возможностей, стремимся удивлять».

Руководитель ГК «Альпика» Шамиль Нунаев (в центре): «Мы стараемся повышать планку своих возможностей, стремимся удивлять».

– Шамиль, недвижимость в Сочи всегда пользовалась повышенным спросом. Эта тенденция сохраняется? Как ГК «Альпика» удается удерживать топовые позиции в условиях конкуренции?

– Если в Москве рынок недвижимости просел почти на 40%, то в Сочи ситуация другая. Люди, которые приезжают сюда, продают жилье в столице и хотят купить у нас.

Мы уделяем особое внимание внутренней инфраструктуре и сервису, что позволяет жилым комплексам соответствовать уровню хороших четырехзвездочных отелей. В целом мы стараемся повышать планку своих возможностей, стремимся удивлять и задавать новый темп рынку.

Все локации – уникальны

– Сколько лет ГК «Альпика» в строительной отрасли? Какие проекты уже реализованы, над какими работаете?

– Наша компания строит объекты более 19 лет. За это время заняли лидирующие позиции на рынке недвижимости, завоевав хорошую репутацию и доверие клиентов. У ГК «Альпика» 29 сданных объектов – это 6724 квартиры, 342 538 кв. метров общей площади. Сейчас мы строим еще 10 объектов. Также успешно развиваемся в туристическом направлении: предлагаем апарт-отели уровня 4 звезды с собственной развитой инфраструктурой бизнес-класса.

Жильцы ЖК Olivia смогут любоваться живописной природой из видового бассейна.

Жильцы ЖК Olivia смогут любоваться живописной природой из видового бассейна.

– Есть проекты, которыми вы особенно гордитесь?

– Всеми нашими проектами мы гордимся. Их уникальность – в особо тщательном выборе локации для строительства. Комплексы ГК «Альпика» расположены максимально близко к историческому центру города-курорта Сочи, в районах, где высоко развита инфраструктура и открываются прекрасные виды на море. Жилые комплексы «Меркато» и «Покровский Парк» уже являются архитектурной изюминкой города, сочинцы от них в восторге.

Купите квартиру с садом

– Расскажите подробнее о текущих проектах. Уже наслышаны об уникальном ЖК Olivia. Что будет включать комплекс?

– ЖК Olivia – один из самых перспективных среди наших строящихся объектов. Территория комплекса составляет 6,7 га. Здесь находятся

10 семиэтажных жилых домов, в них 1440 квартир. Средняя стоимость за квадратный метр составляет 400 тыс. рублей, а площади квартир – от 25,3 до 54,3 кв. метров.

Каждый дом имеет свою прогулочную зону и места для отдыха. Будут оборудованы большой видовой бассейн, летний кинотеатр, поле для мини-гольфа, корт для падел-тенниса. Организуем променады с фонтанчиками, детские площадки с батутными комплексами, скейт-парк, коворкинг и беседки. Будут работать рестораны, кафе, супермаркеты, аптеки, салоны красоты.

И главная изюминка комплекса – собственный оливковый сад площадью 1,8 тыс. кв. метров.

В ЖК Olivia создадут собственное поле для мини-гольфа.

В ЖК Olivia создадут собственное поле для мини-гольфа.

– Наверняка ваши объекты будут интересны и для инвестирования?

– Практика показывает, что владение недвижимостью в наших объектах – выгодный инвестиционный инструмент, на котором можно зарабатывать миллионы рублей в год. Владелец апартаментов в отеле не тратит время на процессы ведения бизнеса, а просто получает пассивный доход.

Плюс юридическая чистота. Наши объекты строятся в соответствии с ФЗ-214, и расчеты ведутся через эскроу-счета, как того требует закон.

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Дальневосточный прорыв", посвященного ВЭФ-2023

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