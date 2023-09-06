Хрупкая блондинка и ее профессиональная работа в Мировом океане

Ольга Николаевна возглавляет старейшую Ассоциацию рыбаков Хабаровского края, являясь председателем «Крайрыбакколхозсоюза». В него входят 16 предприятий, которыми руководят серьезные рыбопромышленники. Как со всей этой недюжинной ответственностью справляется Ольга Булкова? Да так, что о хабаровском «Крайрыбакколхозсоюзе» знают на самом высоком уровне и у нас в стране, и за рубежом.

И это еще не все. Ольга Булкова – единственная женщина на Дальнем Востоке, которая почти 30 лет руководит судоходной компанией «Владкристалл» и является ее учредителем.

– У вас удивительная карьера. И кажется, что все получилось само собой. Но вряд ли это так.

– Моя карьера действительно удивительна. Родители серьезно повлияли на мой профессиональный выбор. Я воспитывалась в кругу технической интеллигенции и являюсь корабелом во втором поколении. Главный авторитет в моей жизни – папа, Николай Иванович Восковщук. Многие годы он возглавлял кораблестроительный факультет ДВПИ, позже был директором Морского института в ДВГТУ, в настоящее время – профессор Дальневосточного федерального университета, автор многих монографий, учебников и научных трудов. Так что любовь к морю и флоту у меня на генетическом уровне.

– Деятельность вашей группы компаний осуществляется в нескольких направлениях. Расскажите о них, пожалуйста.

– Это как звенья одной цепочки: добыча и переработка водных биоресурсов, их транспортировка собственным рефрижераторным флотом, торговля оптом и в розницу, воспроизводство, а также строительство и ремонт судов. Помимо этого, у нас есть проектная организация с судостроительной направленностью. Мы оказываем услуги морской перевозки грузов по всему миру, ремонтируем и строим суда, разрабатываем проектную и техническую документацию.

В своей деятельности я руководствуюсь принципом «один в поле не воин». Считаю самым большим своим достижением то, что мне удалось сплотить команду талантливых, творческих, работоспособных, высокопрофессиональных людей. Основной ее костяк – это те люди, с которыми начинала, кто мне поверил еще тогда, почти 30 лет назад.

– Четыре года назад вас выбрали руководителем старейшей рыбацкой ассоциации Хабаровского края – хабаровского «Крайрыбакколхозсоюза». Что вам дает общественная работа?

– Мне интересна работа в отраслевом объединении с такой славной историей, я чувствую свою полезность, но одновременно это возлагает большую ответственность.

– С чего и во сколько начинается ваш рабочий день?

– Мой рабочий день может начаться и ночью. Такова специфика межрегионального бизнеса и судоходной деятельности: мы отвечаем за безопасность людей, судов и грузов. Поэтому телефон никогда не стоит на беззвучном режиме. Я много летаю по России и миру, живу в разных часовых поясах, грани между днем и ночью, рабочими днями и выходными давно стерты.

– Как удается совмещать работу и семью?

– «Ты сам создаешь свою Вселенную по мере продвижения вперед», – сказал когда-то Уинстон Черчилль. Я тоже создала свою Вселенную. И в ней есть место и работе, и мне – в роли дочери, жены, матери. Мой сын Евгений – мастер спорта России по гребле и корабел уже в третьем поколении, возглавляет в нашей ГК направление судоремонта.

Баланс карьеры и личной жизни выстроить просто: с близкими надо быть всегда. И они рядом со мной, в нашей группе компаний. Работают так же много. Счастье кроется именно в искусстве сочетать профессиональную деятельность и часть жизни, посвященную любимым.

1. Дорогу осилит идущий.

2. Цвет моря.

3. Н. В. Гоголь «Мертвые души».

4. «Судьба человека» С. Бондарчука

5. Плавание в любое время года, преимущественно в Охотском, а иногда и в Японском морях.

Материал из спецвыпуска "Комсомольской правды" "Дальневосточный прорыв", посвященного ВЭФ-2023