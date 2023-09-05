"Решили на этом хайпануть": Юрий Стоянов раскрыл, почему на самом деле попал в больницу

Юрий Стоянов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

5 сентября появилась тревожная информация о том, что любимый миллионами актер Юрий Стоянов госпитализирован. Якобы Стоянов обратился к докторам с головными болями и был госпитализирован в терапевтическое отделение московской клиники - у него диагностировали «гипертоническую болезнь с высоким риском развития осложнений» и назначили медикаментозное лечение. Мы тут же принялись звонить артисту, а тот не брал трубку – мы подумали, что Юрий Николаевич как раз уже проходит лечение.

И тут через 20 минут раздался звонок от самого Стоянова. Оказалось, что за то время пока артист оформил документы на сдачу крови, а потом сдавал анализы и не отвечал на телефонные звонки – ему и устроили лжегоспитализацию.

Юрий Стоянов рассказал KP.RU о том, что он не обращался с жалобами к докторам и никто его никуда не госпитализировал.

- Юрий Николаевич, а что же с вами случилось?

- Что могу сказать: надо повышать зарплату среднему звену медработников, чтобы не было у них необходимости сливать информацию «газетчикам». Просто пришел сдать кровь, а дальше уже полная выдумка – решили на этом хайпануть.

- Просто плановая диспансеризация?

- Один раз в году – как правило в сентябре – я сдаю анализы: общий анализ крови сдал, к примеру. Просто обследуюсь. Какие головные боли, какая гипертония?! Нет конечно. Все со мной хорошо. Сдал анализы и уже еду домой.

- Работы полно?

- Да конечно! У меня съемки расписаны до 2025 года. Со мной все в порядке.

В итоге — можно не переживать: у Стоянова плановый профилактический осмотр. Кстати, на этой неделе Юрий Стоянов летит на курорт Красная Поляна, где будет ведущим на фестивале онлайн-кинотеатров. Юрий Николаевич сейчас один из самых востребованных актеров – снимается и в полном метре, и еще чаще в модных сериалах для онлайн-кинотеатров. Сам Стоянов о бешеной востребованности говорит так: «Сейчас предложений стало больше. И чем дальше - тем меньше будет конкуренция, думаю. Возраст после шестидесяти считают в России «возрастом дожития». Нас не так много, а ролей станут предлагать тем больше, чем дольше я проживу. Я, безусловно, рад, как любой востребованный актер».