Песков: Мы не можем принять протесты Японии о Дне Победы 3 сентября 1945-го

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Во вторник, 5 сентября, у Владимира Путина, который работает сейчас в Сочи, запланировано - в режиме (ВКС) видео-конференц-связи - заседание оргкомитета «Победа».

- У нас не только приближается 80-летие Победы (будем отмечать 9 мая 2025-го. -А.Г.), но и юбилеи многих сражений, — рассказал на брифинге для российских и зарубежных журналистов Песков.

…- Дмитрий Сергеевич, можно по Победе вопрос? - решил я продолжить тему.

- Пожалуйста.

- В воскресенье, 3 сентября, мы отметили День Победы над Японией - впервые за последние годы. Причем - был красный день календаря, как это было в 1945-м, 1946-м и 1947-м. И мне хотелось бы узнать, как президент отметил этот праздник? Потому что на сайте Кремля 3-е число как-то не очень отмечено. Вот такой вопрос…

- Ясно, — отреагировал пресс-секретарь. - Каких-то мемориальных мероприятий не было запланировано у главы государства, поэтому и не было информации на сайте. Это единственное, что я могу сказать.

- Еще такой вопрос, — продолжил я тему. - Закон о праздновании Дня Победы над Японией и окончания Второй мировой войны - 3 сентября 1945-го - был подписан президентом 24 июня нынешнего года. И за это время несколько раз, в том числе, и накануне 3-го числа, были протесты со стороны Японии. Как к этому отнеслись в Кремле? И, в частности, президент?

- В данном случае речь идет о нашей истории, — заявил официальный представитель Кремля. - Истории, которая абсолютно очевидна, она должна быть очевидной и для Японии. Поэтому, эти протесты мы, конечно, не можем принять во внимание.

Что касается наших праздничных дней, тем более мемориальных дней, которые касаются Второй мировой войны… То, конечно, для нас это будет праздником навсегда.

- А он - этот день - может снова стать красным в нашем календаре? Ведь раньше 3 сентября стояло рядом с 9 мая. Я повторю, в 1945-м, 1946-м, 1947-м это был выходной - праздничный - день.

- Ну, это не входит в прерогативу Администрации Президента России, подобное определение, - ответил Песков. - Поэтому, здесь я ничего не могу сказать.

- Спасибо.