Мария Захарова: Запад хочет превратить украинских детей в бездумных зомби

Март 2022 года. Девочка из числа эвакуированных жителей Харьковской области на территории пункта пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Во вторник вечером глава МИД РФ Сергей Лавров отправляется в очередную искрометную загранкомандировку: сначала в Индонезию, а затем в Бангладеш и Индию. Об этом на брифинге в Москве сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- 7 сентября в Джакарте глава российского МИД примет участие в 18-ом Восточноазиатском саммите… Намерены привлечь внимание к рискам обострения военно-политической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне реализации Западом линии на расширение географической зоны, как они называют, ответственности НАТО. Ну, то есть просто желание раскрыть еще и над этим регионом натовский зонтик. Но разница между натовским зонтиком и обычным очевидна. Дело в том, что, когда раскрывают обычный зонт, он защищает, в частности, от дождя. А когда открывают натовский зонтик, то над открывшим проливается дождь и отнюдь не столь приятный, как природное явление. Как правило, кровавый, — подчеркнула она.

Приводим самые интересные цитаты с сегодняшнего брифинга официального представителя МИД РФ.

О гибели людей «другого сорта»

- 1 сентября в день, который отмечают, как День знаний, как детский праздник, праздник будущих поколений, киевский режим и его вооруженные формирования произвели обстрел Донецка. Погибла шестилетняя девочка. Пострадали более 10 человек. Вы много об этом видели статей или материалов в западной прессе? Да ничего. Почему? Люди другого сорта погибают. И дети другой национальности. Не той, которую Запад считает достойной сочувствия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД

О ненависти украинцев к своим детям

- 1 сентября в одной из украинских школ звучала песня про убийство «москалей». То, что киевский режим ненавидит детей, было понятно давно. Но многие считали, что это только про русских детей, про русскоязычных детей. Про детей разных национальностей, проживающих на определенных территориях. Но они ведь ненавидят и своих. Ведь только от глубинной ненависти можно своим детям прививать злобу. Все это четко указывает на то, что подобная политика велась там давно, планомерно и целенаправленно. И это все укладывается в политику Запада по превращению детей Украины в бездумных зомби, которые будут использованы без остатка. Как, собственно говоря, сейчас это происходит и с их родителями.

Об осыпавшейся американской штукатурке

- Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью изданию Newsweek призвал разрушить Крымский мост для изоляции полуострова… Люди могут так рассуждать? Нет, люди так рассуждать не могут. Особенно те, которые на протяжении десятилетий говорили о правах человека, о гуманистических ценностях, о свободах. Значит в какой-то части они говорили неправду. И я даже знаю, в какой. А теперь, я думаю, знают и все. Тогда, когда они клялись, что они привержены свободам, правам человека, и говорили о том, что для них это является настоящей ценностью. Для них это никогда не являлось ценностью. Сейчас вся эта штукатурка просто осыпалась, и мы увидели их истинное лицо.

Сколько жителей Украины прибыло в Россию с февраля 2022 года

- С февраля 2022 года в нашу страну с территории Украины прибыло более 5 миллионов человек. После этого все рассказы и мифы о том, что русофобия якобы в крови у украинцев или жителей Украины, рассыпаются. 5 миллионов человек, а теперь подсчитайте, какой это процент от общего населения Украины. Не пожелавшие иметь ничего общего с киевскими неонацистами здравомыслящие люди прекрасно понимают, что здесь у них есть возможность построить будущее для себя и своих детей… Они понимают, что оставили они Украину не потому, что не любили эту землю, а потому что там еще не закончился кровавый эксперимент Запада.

Об очередном позоре Запада

- Все будет так же, как было и раньше. Мы пройдем и это. Мы сможем защитить людей, которых истребляли на протяжении практически десяти лет. Это безусловно. Это так. Это уже очевидно. И эти цепляния Запада, и эти попытки массовой как-бы материальной помощью идеологически перекрыть то, что очевидно сегодня уже большинству, не приведут ни к чему кроме очередного западного позора.