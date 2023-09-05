Алексея Панина со спущенными штанами задержали в Эстонии: Депортируют ли скандалиста в Россию

Актера Алексея Панина задержали в Эстонии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это раньше можно было увидеть Алексея Панина в советской военной форме («Звезда») или национальном костюме Новой России девяностых («Жмурки»). Теперь кино с обладателем госпремии, выглядит так.

Алексея Панин и Роман Качанов (режиссер комедии «ДМБ») смотрят в камеру: «Привет, Эстония, мы едем развлекать вас!». Фото: Кадр видео

Первый кадр: Алексея Панин и Роман Качанов (режиссер комедии «ДМБ») смотрят в камеру: «Привет, Эстония, мы едем развлекать вас!».

Склейка.

Второй кадр: Алексей Панин со спущенными штанами закован в наручники и идет в сопровождении эстонских полицейских в автозак.

Титры.

Алексей Панин со спущенными штанами закован в наручники и идет в сопровождении эстонских полицейских в автозак. Фото: Кадр видео

Получивший ВНЖ в Испании артист, который в России был объявлен в международный розыск за оправдание терроризма, неделю назад оказался в Эстонии, чтобы 24 августа выступить на «антивоенном» кинофестивале «независимого кино» AWIIFF в Йыхви.

Фото: Кадр видео

Отекший и изуродованный до неузнаваемости пластическими операциями, Панин радостно фотографировался с эстонским флагом в руке. При том, что до этого момента никаких симпатий к Эстонии никогда, конечно, не проявлял.

— Организаторы фестиваля верят, что искусство — это один из способов донести до людей, что человечество может и должно найти возможность сделать мир вокруг спокойнее и безопаснее, — говорилось в релизе.

Что ж. Тут организаторы не ошиблись: Панин — как раз та фигура, которая всегда поможет сделать «мир вокруг спокойнее и безопаснее». По крайней мере, в том формате, в котором он себе это представляет. А вот сонные эстонцы не были готовы к размаху панинской души и оказались не очень гостеприимны по отношению к нетрезвому артисту, который ломился к ним в квартиры. Поддерживающий ВСУ Алексей перепутал локацию проживания и агрессивно пытался прорваться на ночлег в первые попавшиеся квартиры жилого комплекса, будучи уверенным, что находится в собственном отеле. Синдром Лукашина приехали купировать полицейские.

На видео, попавшем в сеть именно сейчас, Панин плетется в наручниках за спиной, неловко подтягивая спадающие штаны, и умоляет полицейских дать ему закурить.

— Ребят, дайте, пожалуйста, хотя бы пока до тюрьмы не доедем сигарету, пожалуйста, — угодливо просит Алексей. — Ну пожалуйста.

Эстония — не Россия. Вместо сигаретки актера аккуратно подталкивают в спину по пути к автозаку. Говорят, что отвезли в вытрезвитель, хотя на видео видно, что артист уже в целом практически протрезвел. Интересно, что будет, если эстонские власти решат сделать подарок на день рождения актеру (10 сентября ему исполнится 46 лет) и демократично оформят депортацию — тогда буквально через пару часов полета Алексей может оказаться дома, где его ждет суд по серьезной статье 205.2 УК РФ, наказание по которой — штраф до 1 миллиона рублей, а еще от пяти до семи лет лишения свободы.