Объявлены победители Всероссийского литературного конкурса «Класс!»

Победителями в этом году стали: Дарья Баранова (Архангельская область), Александра Ситникова (Московская область), Иван Гуменник (Санкт-Петербург), Яна Павлюк (Новосибирская область), Юлия Ялугина (Чувашская Республика), Алена Заика (Тюменская область).

Ребята слетелись в столицу на заключительное испытание – мастерские, где писатели-наставники, вошедшие в этом году в жюри конкурса, – Анна Матвеева, Дмитрий Воденников, Яна Вагнер, Вадим Панов и Нина Дашевская – поделились с юными авторами своими профессиональными секретами. По итогам этой работы, а также на основании баллов, полученных участниками за их конкурсные рассказы, члены жюри выбрали шестерку лучших.

Церемонию награждения победителей открыл директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России, председатель организационного комитета конкурса Владимир Григорьев: «Даже трудно себе представить, что пять лет проскочили как один день. Конечно же, русская литература прирастает регионами. Все издательства находятся в Москве или Питере, а настоящая литература находится вне этих городов. Но тем не менее мы стараемся, чтобы все регионы Российской Федерации приняли участие в конкурсе. Мы так выстраиваем систему, чтобы вы не пропали с горизонта редакторов, горизонта литературных критиков, мы сделали систему «творческого лифта» для молодых, талантливых, ярких, чтобы после «Класса» была премия «Лицей». Кто бы сегодня ни победил, это не самое главное. А самое главное – то, что вы выбрали для себя литературу как возможную профессию в будущем. А это гораздо важнее, чем победа сегодня».

В пятом сезоне «Класса!» приняли участие более 13 000 школьников из 73 регионов России. 50 финалистов прошли сложный многоступенчатый отбор: школьную коллегию преподавателей и региональные экспертные комитеты, выбор членов жюри конкурса.

Конкурс реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив.