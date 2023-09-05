Государственная политика России концентрируется на решении социальных задач

В Москве стартовал Форум социальных инноваций регионов. Фото: Татьяна Мастерова, АСИ

5 сентября открылся пятый Форум социальных инноваций регионов, где пленарная сессия была посвящена устойчивости современной России к вызовам времени.

НЕ БЕЗ ТРУДНОСТЕЙ, НО ИДЕМ ВПЕРЕД

Россия в условиях мощного организованного давления стран Запад уверенно идет вперед, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«За последние несколько лет наша страна столкнулась с таким мощным организованным давлением, под которым любое другое государство, включая и тех, кто считает себя «мировыми гегемонами», уже давно дало бы трещину. Но Россия в этих условиях не только держит удар, но и уверенно, не без проблем, не без трудностей, но уверенно идет вперед», — сообщила спикер Совфеда.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: Татьяна Мастерова, АСИ

Валентина Матвиенко напомнила, что по оценкам Всемирного банка по итогам 2022 года Россия стала пятой экономикой мира по паритету покупательной способности и крупнейшей экономикой Европы. Буквально по всем ключевым показателям страна движется значительно лучше прогнозов.

«И мы видим четкую позицию президента, что социальная сфера была, есть и будет приоритетом государственной политики нашей страны. Сегодня на поддержку граждан направлены очень серьезные ресурсы. «Детский бюджет» составляет рекордные 2,5 трлн рублей. Ежемесячно помощь от государства получают около 9 млн детей», — добавила политик.

Гендиректор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева напомнила, что президент России Владимир Путин, говоря о суверенитете нашей страны, неоднократно уточнял, что мы не должны ограждаться от всего мира. Здесь очень важно «сверять часы» с другими странами. Смотреть, как Россия выглядит в том числе, по качеству жизни, по оценке социальной сферы.

«Здесь мы видим огромный потенциал для нашей страны, — отмечает Светлана Чупшева, — потому что по показателю ВВП на душу населения ряд стран имеет аналогичные показатели, как и Россия, но при этом выглядят лучше нас по социальному прогрессу. Точки роста мы здесь видим как раз в сфере здравоохранения, образования, доходов граждан. Очень радует, что сегодня государственная политика концентрируется на этих сферах и очень много инициатив на федеральном уровне в рамках национальных проектов и на уровне регионов России сегодня реализуется».

Чтобы комплексно посмотреть на развитие страны, АСИ разработало рейтинг качества жизни регионов РФ, который учитывает международные практики, специфику и возможности субъектов. Методика позволяет отследить решение задач, которые стоят перед регионами. Причем, что очень важно, в этом рейтинге учитывается не только статистика, но и опросы населения.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Фото: Татьяна Мастерова, АСИ

«Мы видим в ТОП-20 небольшие регионы, которые не обладают углеводородными ресурсами или большой промышленностью, но при этом демонстрируют высокий показатель удовлетворенности населения качеством жизни и развития социальной сферы», — говорит Светлана Чупшева.

Она добавила, что рейтинг также оценивает индекс приверженность жителей к своему региону — то есть их готовность связывать свое будущее и будущее своих детей с местом, где они родились. «В лидерах по этом показателю — Чеченская республика, Севастополь в тройке лидеров, Санкт-Петербург демонстрирует высокие показатели, Крым…», — сказала Светлана Чупшева.

МЭШ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Значительные усилия федеральные власти прикладывают для развития образовательной системы в стране. Ситуацию в этой сфере отражает Национальный рейтинг научно-технологического развития регионов, пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Огромное количество инновационных решений предлагает Москва, подчеркнул политик, заметив, что в России действует ряд федеральных проектов в области развития инноваций.

«В России создается сеть кампусов мирового уровня. В 2030 году их будет не менее 25 по поручению президента», — рассказал Дмитрий Чернышенко. 17 таких кампусов уже создано.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Фото: Татьяна Мастерова, АСИ

Также в России создается современная инфраструктура, которая меняет облик регионов. Действует система грантов для ученых, жилищные сертификаты.

«Эти и другие инструменты поддержки научно-технического развития регионов уже дают свои результаты», — пояснил заместитель председателя Кабмина.

Не все регионы обладают финансовыми возможностями по развитию образовательных систем? Можно использовать наработки, которые уже созданы в стране. Например, свыше 30 российских регионов выразили желание внедрить у себя систему «Московская электронная школа» (МЭШ), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в 2023-2024 учебном году «Московская электронная школа» будет внедряться в Республике Татарстан, Калужской и Московской областях. Кроме того, согласно договоренности между правительством Москвы, Минцифры и Минпросвещения МЭШ стала технологической основой федеральной системы «Моя школа».

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Татьяна Мастерова, АСИ

«Уже в 2023/2024 учебном году около 18 миллионов учащихся — 17 процентов всех школьников страны будут охвачены Московской электронной школой. Более 30 регионов сегодня выразили желание внедрять эту систему у себя», — говорит Сергей Собянин.

Напомним, в апреле на информационном портале «Справка МЭШ» появились новые функции. Инновации сделали сервис удобнее, а также они позволили повысить качество представленных материалов.