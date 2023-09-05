В Херсонской области распространили лже-информацию, что голосование на дому связано с минированием избирательных участков

В новых регионах России проходят выборы.

В новых регионах России проходят выборы. В Херсонской области досрочное голосование продолжается до 7 сентября, а 8,9,10 сентября наступит Единый день голосования. Жителям предстоит выбрать депутатов областной Думы и местных советов первого созыва.

Неожиданно в телеграм-каналах начала распространятся информация о том, что власти Херсонской области призвали жителей голосовать на дому, якобы из-за участившихся случаев минирования избирательных участков. Указывалось также, что оповещение проходит с помощью СМС-уведомлений. Но люди подобных сообщений не получали. «Комсомольская правда» решила определить признаки фейка в сомнительных постах украинских телеграм-каналов, выставленных во время выборов. Это было сделано в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В официальных ведомствах однозначно заявили — сообщение на 100 % является фейком. В Министерстве цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области, которое занимается подобными рассылками, прокомментировали, что не информировали граждан от имени ВГА о такой угрозе. Специалисты даже сделали пример настоящих СМС-уведомлений, которые жители региона получают от Избиркома.

- Судя по сильно устаревшему интерфейсу, имитирующего СМС-рассылку на iOS устройствах, фейковое уведомление было сделано на устаревшем шаблоне, которых много в интернете, - указали на признаки фейка сотрудники ведомства.

Министр цифрового развития и массовых коммуникаций Никита Бородин лично опроверг информацию о СМС-уведомлениях:

- Официально сообщаю, что рассылку с подобным содержанием жителям области мы не направляли. Призываю всех доверять только проверенной информации, которая публикуется на официальных ресурсах.

Председатель Избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова объяснила, что голосование на дому, которое сейчас проходит, никак не связано с возможным минированием избирательных участков. Это делается для обеспечения безопасности жителей Херсонской области, особенно для тех, кто проживает в 15-километровой зоне, которую регулярно обстреливают ВСУ.

В связи с этим можно сделать вывод, что украинские СМИ и соцсети в очередной раз запустили фейк, чтобы дестабилизировать обстановку, сорвать выборы и посеять панику. К счастью, жители Херсонской области не ведутся на провокации и готовы активно участвовать в голосовании.