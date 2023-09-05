Отправляют деньги на лечение детей, помогают бойцам на СВО: Россияне рассказали об участии в благотворительности

KP.RU провел опрос и узнал, сколько россиян помогают незнакомцам Фото: Shutterstock

Во вторник, 5 сентября, отмечается Международный день благотворительности. Цель праздника – привлечь внимание общества к нуждам отдельных слоев населения. В честь этого дня сайт KP.RU провел опрос и узнал, сколько россиян помогают незнакомцам.

Как оказалось, только треть населения не занимается благотворительностью ни в каком виде – 31%. Остальные же рассказали, как и кому помогают.

Так, 22% опрошенных сообщили, что перечисляют деньги благотворительным фондам, чтобы помочь тем, кто нуждается больше всего. А 18% сообщили, что подают людям на улице. Кто-то дает денег, а кто-то помогает купить необходимые продукты и вещи.

«На улице деньги не даю, но по обстоятельствам могу зайти в ближайший продуктовый и купить молока, хлеба», - рассказывает участница опроса.

17% россиян говорят, что жертвуют деньги на лечение детей. 16% - помогают приютам для животных. 12% передают необходимые вещи малоимущим.

«Я помогаю приютам животных, фондам помощи старикам и детям. Мне жаль, что я не могу всем помочь», - рассказывает участница опроса.

9% респондентов помогают детским домам. Многие ездят лично, занимаются с детьми, отвозят вещи, книжки и игрушки.

6% опрошенных помогают жертвам ЧП, тем, кто остался без дома, например, стал жертвой пожара, наводнения или землетрясения.

1% помогают домам престарелых. А еще 5% выбрали вариант «другое». Наиболее распространенными вариантами тут стали помощь нуждающимся через храмы и перевод денег на СВО.

«Помогаю храмам. Через храмы и священнослужителей, в том числе, и нашим бойцам», - рассказывает участник опроса.

Отметим, что у респондентов была возможность выбрать несколько вариантов ответа, т.к. оказалось, что многие помогают сразу нескольким категориям нуждающихся.

Россияне рассказали об участии в благотворительности

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 4,1 тысячи человек.