На форуме «Россия – спортивная держава» ожидается пять тысяч участников, в том числе из иностранных государств

Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провел заседание Оргкомитета по подготовке к международному форуму «Россия – спортивная держава». В мероприятии приняли участие первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорта Дмитрий Свищев, президент АНО «Единая баскетбольная лига» Сергей Кущенко, а также представители профильных федеральных и региональных министерств и ведомств.

В соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина международный форум «Россия – спортивная держава» в 2023 году пройдет в Перми в период с 19 по 22 октября.

«Пермский край регулярно принимает международные и всероссийские соревнования, региону есть чем поделиться с гостями и участниками. Сомнений нет, что мероприятия пройдут на высоком организационном уровне. Мы ожидаем на форуме «Россия – спортивная держава» около 5 тысяч гостей из большинства регионов России и зарубежных стран. Определены пять основных направлений деловой программы – управленческий, международный, фиджитал, цифровой и деловой. Планируется открытие спортивных объектов в регионах страны, построенных в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Подготовлена насыщенная культурная и событийная программы для гостей форума. Важно продолжить работу с потенциальными участниками, совместно с МИД РФ дополнительно пригласить коллег из зарубежных профильных ведомств», – сказал вице-премьер.

Представители Роспотребнадзора и силовых структур доложили об обеспечении мер санитарно-эпидемиологической безопасности и безопасности всех участников и гостей Форума.

Дмитрий Махонин в своем докладе акцентировал, что Пермский край имеет богатый опыт в организации крупнейших событий и использует эффективные механизмы взаимодействия с вовлеченными организациями и ведомствами.

«Проведение Форума является центральным событие для региона в рамках празднования 300-летнего юбилея города. В течение года мы провели большое количество спортивных мероприятий, используем этот опыт для подготовки флагманского спортивного события года. Нами разработан проект плана мероприятий по размещению участников форума, утверждены планы мероприятий по привлечению и подготовке волонтеров, по медицинскому, санитарно-эпидемиологическому и транспортному обеспечению. Для региона важно не только сделать комфортным пребывание в Перми участников форума, но и вовлечь в это масштабное событие жителей. Для этого разработана обширная программа, в которой смогут принять участие и прикамцы, и гости Пермского края», - подчеркнул губернатор.

Для проведения форума определено девять площадок. В СК им. Сухарева пройдет пленарное заседание. В выставочном центре «Пермь-Экспо» состоятся деловые мероприятия и выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы». В мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» запланирована выставка государственного музея спорта. В качестве спортивных объектов будут использованы Дворец спорта «Орленок», универсальный дворец спорта «Молот», крытый футбольный манеж «Пермь Великая и фиджитал-центр.

Спортивная программа форума включает крупные спортивные соревнования, в том числе показательный матч сборной России по регби, фестиваль по фиджитал-спорту, международные соревнования по баскетболу 3х3, международный турнир URAL FC, этап международного чемпионата по битве роботов.

В рамках культурной программы запланировано 11 различных экскурсионных туров по музеям города Перми, обзорные и загородные поездки. Участники и гости форума смогут посетить концерты Уральского академического филармонического оркестра, постановки Театра-театра, Пермского театра оперы и балета и театра «У Моста», показ второй картины балета «Лебединое озеро».