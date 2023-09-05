Депутат ГД Якубовский: Жители России смогут отозвать свою биометрию в любой момент

Россияне, сдавшие свои данные в Единую биометрическую систему, могут отозвать их в любой момент, сообщил депутат Государственной думы Александр Якубовский. Парламентарий напомнил, что у любого гражданина есть выбор – сдавать биометрию или нет, и никто не может заставить человека делать это принудительно, а тем более собирать данные без его ведома. Якубовский призвал всех быть внимательными и не путать биометрию ЕБС с технологией Face ID, которая используется в мобильных устройствах. «Давайте вспомним, что еще в прошлом году у нас был принят закон, который призван систематизировать биометрические данные в Единой биометрической системе, замкнуть их на ней, как на единой базе такой информации. Положения закона направлены на безопасность обработки биометрии граждан. При этом никто не заставляет население идти и сдавать биометрию, кто-то уже добровольно сдал ее для ЕБС, кто-то еще думает, а кто-то не собирается этого делать вовсе. У всех есть выбор, и в любой момент можно отозвать биометрию либо снова согласиться на ее обработку», - рассказал Александр Якубовский в беседе с «АиФ».

Депутат считает, что у каждого есть право на выбор, но гораздо безопаснее, если биометрические данные граждан защищены законом.

«Мне кажется, намного спокойнее, когда такие чувствительные данные находятся под защитой государства», - отметил парламентарий.

Якубовский подчеркнул, что банки собирают биометрические данные и передают их в Единую биометрическую систему, только если клиент не против этого. Вопреки распространяемым по Сети слухам, банкоматы и мобильные банковские приложения не могут получить биометрию пользователей без их ведома и согласия.

Ранее в Интернете появились слухи о том, что россияне могут отказаться от передачи и дальнейшего использования своих биометрических данных только до 31 августа. Фейковая информация распространялась, в том числе, в рассылках мессенджеров. Кроме того, авторы информационных вбросов пугали пользователей рассказами о том, что собирать биометрию могут даже банкоматы, оснащенные видеокамерами. Эксперты не раз подчеркивали, что эти слухи не имеют под собой никаких оснований.