Путин объявил благодарность редакции газеты «Вечерняя Москва», фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», приурочив награждение сотрудников к 100-летию издания. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации 4 сентября 2023 года.

«Объявить благодарность коллективу акционерного общества «Редакция газеты «Вечерняя Москва»», - говорится в документе.

В списке награждённых главой государства числятся старший обозреватель «Вечерней Москвы» Кузьмина Ольга, и обозреватель Покровская Наталья, которые получили звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».

Ранее, 10 июля, Путин распорядился наградить Почётной грамотой президента РФ главреда газеты Александра Куприянова, и гендиректора Георгия Рудницкого, отметив их заслуги в развитии СМИ России, и долгую, честную и ответственную работу. Позднее, 17 августа, глава государства наградил коллектив газеты орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени.