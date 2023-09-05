Путин раскрыл позорную роль Зеленского в планах Запада: античеловеческая задумка кураторов Украины

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Во вторник Владимир Путин провел заседание оргкомитета «Победа». Обычно здесь обсуждают нюансы празднования 9 мая и присвоения городам почетных званий. Но в этот раз президент начал с прав ветеранов СВО.

РАВНЫЕ ПРАВА ВСЕМ

- Важно предоставить равные права всем, я хочу это подчеркнуть – всем без исключения участникам специальной военной операции: и кадровым военным, и добровольцам, контрактникам, мобилизованным и сотрудникам правоохранительных органов, которые принимают участие в специальной военной операции, — заявил Владимир Владимирович.

Глава страны напомнил, что во всех регионах и солдаты, и их семьи должны получать положенные льготы.

Дальше Путин перешел собственно к празднованию 9 мая. Точнее, к отмечанию 80-летия победы в 2025 году.

- Предлагаю сделать выставку уникальных документов: актов капитуляции Германии и Японии, дневников блокадников, приказов немецкого командования о варварском обращении с советскими пленными и мирными жителями, — сказал президент.

ЦЕНТР ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА

Он добавил, что в России «нужен национальный центр исторической памяти». Все необходимые для создания указы глава страны пообещал подписать.

Директор Центрального музея ВОВ Александр Школьник тут же заявил, что готова и концепция центра, устав, описаны его задачи.

- Надеемся, что центр получит финансирование уже в 2024 году, - отметил Школьник.

Директор музея объяснил, чем центр исторической памяти будет отличаться от, скажем, существующего с 1936 года Института российский истории РАН. Он будет «формировать в российском обществе идеологический иммунитет».

- Необходимы стандарты восприятия и оценки исторических событий. Активности (центра — Ред.) должны быть направлены к молодежи. Центр должен стать институтом воспитания молодежи. Привлечем героев СВО, в правде которых никто не усомнится, - рассказал Школьник.

НА УКРАИНЕ УБИЛИ 1,5 МЛН ЕВРЕЕВ

Дальше Владимир Владимирович решил проверить знания директора музея, спросив о количестве погибших в войну мирных граждан. Школьник явно не знал, ответив про «миллионы и миллионы».

- Понятно, что миллионы и миллионы, Надо примерную цифру представлять, - указал президент.

Позже директор музея упомянул 12,5 миллионов. Зато главный раввин России Берл Лазар точно ответил на вопрос Путина, сколько евреев погибло от холокоста. 6 миллионов. Но вот раввин срезался на уточняющем вопросе о количестве убитых евреев на Украине.

- А я вам скажу: 1,5 млн человек!

Потом президент снова спросил Школьника:

- А кто это делал?

- Украинцы? - неуверенно предположил директор музея.

- Какие украинцы?

- Нацисты?

- Не просто. Это коллаборационисты, бандеровцы и иже с ним. Даже войска СС не всегда принимали участие в расправах - передавали в руки местных националистов. Это имеет отношение к сегодняшнему дню, - подчеркнул Владимир Владимирович.

Автор нового учебника истории Владимир Мединский уточнил, что в школьных материалах есть все цифры: и о погибших мирных, и о казненных на Украине евреях…

После завершения заседания оргкомитета Путин добавил:

- Западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея. И таким образом они как бы прикрывают античеловеческую сущность, которая положена в основу современного украинского государства. Этнический еврей прикрывает героизацию нацизма, тех, кто возглавлял холокост на Украине. Лучше всего это понимают простые граждане Израиля

ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил 10 поселений, которым можно было бы присвоить звание Города трудовой доблести.

- В городах с присвоенными званиями (таких уже 53 — Ред.) определяются места для стелл. Параллельно идет благоустройство прилегающих территорий, - пояснил Турчак.

Вот какие города попали в шорт-лист после одобрения РАН:

- Владимир — авиаприборы, мотоциклы, спецавтомобили.

- Воткинск — каждая девятая пушка была оттуда.

- Находка — рыбные консервы.

- Новомосковск — центр химической промышленности.

- Прокопьевск — 31 млн. тонн угля добыто в войну.

- Подольск — машиностроение, минометы, бронекорпуса.

- Рязань — 20% мин для фронта сделано в городе.

- Рубцовск — произвел сотни тысяч корпусов мин и саперных лопат.

- Улан-Удэ — центр самолетостроения.

- Ханты-Мансийск — центр добычи и переработки рыбы.