В России хотят ужесточить условия льготной ипотеки: изменятся ли ставки

Параметры льготной ипотеки вскоре могут поменяться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Параметры льготной ипотеки вскоре могут поменяться. Об этом заявили в Минфине.

- Сейчас обсуждается повышение первоначального взноса, изменение маржи банков, то есть та добавка, которая вносится в формулу, которая применяется потом при расчете того, что должно субсидироваться банком, - пояснил Иван Чебесков, директор департамента финансовой политики Минфина.

В частности, размер минимального первоначального взноса может увеличиться с 15 до 20% от стоимости квартиры. Конкретики по ставкам пока нет. Но, скорее всего, параметры изменятся в худшую сторону.

Напомним, рыночные ставки по ипотеке сейчас составляют 14% годовых. При этом сейчас действуют три льготные программы. По ипотеке с господдержкой ставка составляет не более 8% годовых, по семейной ипотеке – до 6%, а по ипотеке для айти-специалистов – не выше 5% годовых. Разницу между льготной и рыночной ставкой банкам компенсирует государство.

До недавнего времени действовала еще и сельхозипотека. Там ставки и вовсе составляли до 3% годовых. Но пару недель назад в Минсельхозе заявили, что программу замораживают. Выделенные на нее ресурсы закончились.

Пересмотр условий по льготным программам связан с тем, что в середине августа ЦБ резко поднял ключевую ставку – с 8,5 до 12% годовых. В результате выросли и ставки в банках. А значит, выросли и объемы субсидий, которые государство ежемесячно выплачивает по льготным программам.

По данным ДОМ.РФ, доля ипотеки с поддержкой от государства на первичном рынке составляет 95%. То есть, по рыночным ставкам квартиры в новостройках берет лишь каждый двадцатый покупатель. Если условия этих программ будут ухудшаться, то это отразится на спросе и... ценах.

- Уже в октябре обороты на рынке жилья могут снизиться из-за слишком дорогой ипотеки. А затем поползут вниз и цены, - считают аналитики профильного портала «Индикаторы рынка недвижимости».

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