Каждый седьмой россиянин мечтает отправить ребенка в Москву

Россия — государство крайне централизованное. В центре больше денег и возможностей Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

ВЦИОМ намедни спросил россиян: где бы мы хотели, чтобы жили наши дети? Каждый седьмой (14%), не мешкая, заявил — в Москве! Этот малость провокационный вопрос задавали и раньше. И в 2006 году был пик сторонников жизни их чад в Белокаменной — так отвечал каждый пятый.

Для порядка уточним, что москвичей также опрашивали — они в эту цифру 14% тоже попали. Но если взглянуть на результаты опроса людей исключительно со столичной пропиской, то такие в 45% отвечали, что желали бы своим детям будущего в Москве.

— Желание людей понятно. Россия — государство крайне централизованное. В центре больше денег и возможностей. Тенденция тревожная: население стремится собраться в крупные города. У нас одна из самых урбанизированных стран. В сельской местности осталось около 15% населения — село умирает. Малые города, в особенности в Сибири и на Дальнем Востоке, чувствуют себя очень плохо. Оттуда постоянный отток населения. Это значит, что люди не видят перспектив на своих малых родинах, — прокомментировал свежую статистику в эфире Радио «Комсомольская правда» директор Центра социологии и социальной психологии, социолог, преподаватель МГУ Алексей Рощин.

Социологи также спросили россиян, почему выбирают именно Москву? Если резюмировать ответы, то столицу считают городом возможностей для достижения материального благополучия и обретения влияния в обществе. Проще говоря, платят у нас больше даже несмотря на высокие цены и по карьерной лестнице шагаешь увереннее.

В анкете были и другие вопросы, которые касались, например, экологии и решения жилищных проблем. И вот тут-то глубинный народ (а если не глубинный, то зачем тогда вообще опрашивать людей?) выдал: в регионах с этим все лучше. Экологию Москвы преимуществом назвали только 5%, а цены на квартиры устраивают только 11% респондентов.

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