Сергей Чирков: Единая цифровая платформа позволит активнее перейти к социальному казначейству

Для того чтобы проактивно предоставлять россиянам меры поддержки, требуется полная автоматизация внутренних процессов государственных ведомств и их интеграция между собой. С этой целью Социальный фонд (СФР) уже оказывает услуги по принципам социального казначейства, максимально упрощая всю процедуру для граждан. Следующим шагом в этом направлении станет запуск единой цифровой платформы в социальной сфере. Об этом глава Соцфонда Сергей Чирков рассказал сегодня на Форуме социальных инноваций регионов в Москве.

По словам Чиркова, Соцфонд в силу своих функций обслуживает все население страны. Ведомство фактически является единым окном для предоставления всех федеральных мер социальной поддержки, начиная от пособий беременным женщинам и заканчивая пенсиями по старости. «Без цифровизации было бы сложно обслуживать такое количество людей, – отметил Чирков, выступая на форуме. – Цифровизация поменяла философию наших услуг. От тезиса, что граждане сами должны собирать все документы, мы в итоге пришли к тому, что все это должен делать фонд».

На данный момент СФР оказывает 44 услуги, в рамках которых созданы 116 электронных сервисов. Это те услуги, которыми можно воспользоваться в удобном формате, не выходя из дома. При этом фонд сохраняет разные форматы обслуживания. «Мы уходим в «цифру» только для тех, кому это удобно, – заверил глава СФР. – Человек может прийти в любую клиентскую службу, которая сохранена в каждом районе, и получить услугу».

Следующий этап развития социальной сферы, по словам Сергея Чиркова, это единая цифровая платформа. Она позволит собрать всю информацию о человеке, необходимую для проактивного и беззаявительного обслуживания. Информация будет аккумулироваться в статусы, обновляемые и дополняемые в течение всей жизни. «Цифровая платформа не просто инструмент для быстрого назначения мер, это фактически изменение парадигмы всей социальной сферы», – заявил Чирков.

В 2024 году запланирован запуск первой очереди единой цифровой платформы. Её внедрение позволит еще активнее оказывать услуги по принципам социального казначейства, то есть заранее понимать, в какой жизненной ситуации находится человек, чтобы предлагать меры поддержки, не дожидаясь его обращения в фонд.