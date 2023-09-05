На Московской книжной ярмарке Маринина рассказала о Генрихе VI, а Михаил Елизаров - о скорлупках и кубиках

Ярмарка оказалась одной из самых интересных за последние годы. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

36-я Московская международная книжная ярмарка оказалась одной из самых интересных за последние годы. Как обычно, читатели смогли встретиться с любимыми авторами, среди которых были Дмитрий Данилов, Дарья Донцова, Денис Драгунский, Михаил Елизаров, Александра Маринина, Юрий Поляков, Николай Свечин, доктор медицинских наук Сергей Бубновский, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, блогер Наташа Краснова, психолог Михаил Лабковский, психолог Татьяна Мужицкая, народный артист РФ Юрий Николаев, член Совета при Президенте по культуре и искусству Зельфира Трегулова…

Маринина, например, представила сразу два новых произведения - детектив «Дебютная постановка» и историческое расследование «Генрих Шестой глазами Шекспира», продолжение серии «Больше, чем история». Драматург, прозаик и поэт Дмитрий Данилов рассказал о новом сборнике «Пустые поезда 2022 года» — очерках о поездках на электричках, в которых таится свое, особенное очарование. Михаил Елизаров презентовал книгу «Скорлупы. Кубики», а еще рассказал о сериале «Библиотекарь», снятом по самому знаменитому его роману. Писательница Маша Трауб представила книгу «Новые семейные обстоятельства», в которой поднимает актуальную для многих тему развода.

Но настоящим триумфом стали выступления авторов, о существовании которых читатели старшего поколения, возможно, и не догадываются. Да и не случайно: те выступают в жанре Young Adult (это книги, рассчитанные на «молодых взрослых», старшеклассников и студентов). Автограф-сессия Лии Арден, написавшей книгу «Мара и Морок», длилась около трех часов, и все обширное пространство перед Главной сценой было заполнено толпами ее поклонников! Сейчас Арден начала новый цикл «Нити судьбы» в жанре городского фэнтези, но с опорой на древнегреческую мифологию.

Было представлено много книг, посвященных теме Донбасса и СВО. Поэты презентовали свои новые сборники, вышедшие в серии «КПД» (Колобродов – Прилепин – Демидов) издательства «Лира»: «голос Донецка» Анна Ревякина — сборник «Герои», военкор и журналист Анна Долгарёва — «За рекой Смородиной». Издательство «Вече» представило книжные серии «Воины России» и «Библиотека Донбасса», а также внесерийные книги — «Неотправленные письма» и «Тени Донбасса» Олега Роя; «Донбасс — сердце России» Олега Измайлова. Был представлен только что вышедший, восьмой по счету, коллективный поэтический сборник «ZOV юных сердец» из серии «Воины России». Эти сборники не поступают в продажу, а отправляются сразу на фронт. Во время встречи было принято решение опубликовать их хотя бы в электронном виде, чтобы у большего числа людей была возможность ознакомиться с патриотической поэзией.

Наконец, на стенде Издательского дома «Комсомольская правда» можно было узнать о новой книге военкора KP.RU Дмитрия Стешина «Священная военная операция», - своего рода дневнике, где подробно описано то, что пережил он и российские войска с момента начала СВО.

И еще состоялась презентация роскошной книги шеф-редактора KP.RU Евгения Сазонова «Первопроходцы Дальнего Востока. Настоящие русские герои»: альбома, где подробные рассказы о покорителях Сибири, от Ерофея Хабарова и Витуса Беринга до Витуса Беринга и Ивана Ефремова перемежаются сотнями изумительных фотографий, старинных карт и факсимиле подлинных документов.