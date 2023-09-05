Власти Якутии и ВЭБ.РФ прорабатывают модернизацию аэропорта и строительство гостиниц

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Госкорпорация ВЭБ.РФ и Якутия прорабатывают вопрос модернизации аэропорта и строительства гостиниц на территории региона. Об этом глава Республики Саха Айсен Николаев сообщил на совещании у Президента РФ Владимира Путина по развитию дальневосточных городов.

Как подчеркнул Владимир Путин, необходимо уделить особое внимание созданию современной транспортной инфраструктуры и надежного сообщения Анадыря, Магадана и Якутска с другими городами Дальнего Востока и со всей страной, а также создать там хорошие жилищные условия и комфортную городскую среду. «Очевидно, что при подготовке мероприятий мастер-планов для Магаданской, Якутской и Анадырской агломерации ключевое внимание должно быть уделено созданию современной транспортной инфраструктуры, развитию надежного дорожного, воздушного, водного сообщения как с другими населенными пунктами Дальнего Востока, так и со всей Россией, чтобы люди могли быстро и по разумной цене добраться в нужное им место, причем без лишних пересадок», — отметил Владимир Путин.

«Мы планируем реконструкцию международного терминала аэропорта Якутска, строительство двух гостиничных комплексов. Для реализации этих проектов мы сейчас отрабатываем вопросы заёмного финансирования с ВЭБ.РФ», — сказал Айсен Николаев. Как он отметил, ВЭБ.РФ активно вовлечен и в процесс привлечения внебюджетных инвестиций, а управленцы республики отучились на программе подготовки управленческих кадров для 100 городов.

На Дальнем Востоке при поддержке ВЭБ.РФ создаются мастер планы сразу нескольких городов: Владивостока, Хабаровска, Петропавловска–Камчатского, Южно–Сахалинска, Читы и Благовещенска. Банк развития принимает самое активное участие и в строительстве аэропортов: при его поддержке были модернизированы воздушные ворота Владивостока, Хабаровска (терминал местных линий уже обновлен, на очереди - международный) и Южно-Сахалинска.

Жизнь на Дальнем Востоке должна быть такой, чтобы все россияне стремились туда приехать - ранее говорил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на встрече со студентами во Владивостоке. «Здесь совсем другая энергетика, другой климат и другие возможности, даже несмотря на сложности международного характера и закрытие каких-то рынков. Это все временные трудности, и когда молодежь, которая здесь сидит, будет оканчивать вузы и развивать свою профессиональную деятельность, международная ситуация изменится, а доступ на рынки — он здесь совершенно иной, чем это видится из Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь можно быстрее делать капитал, чем в центральной части страны», — сказал Шувалов.