Анекдоты: Как бы хорошо могла сложиться судьба Серого Волка, если бы он не заговорил в лесу с незнакомой Красной Шапочкой…

Объявление:
«Ищу мужа. 24 потушенные избы, 33 остановленных коня. Люся».
* * *
- В нашем лото мы разыгрываем один миллиард!
- А где он?
- Вы один из этого миллиарда.
* * *
Дожили до зарплаты, деньги еще остались...
Сидим думаем: научились экономить или за что-то забыли заплатить?
* * *
Учительница младших классов переехала жить к своему молодому человеку и сразу предложила сдать деньги на шторы.
* * *
В интернете резко упало число комментариев от ведущих политологов, экономистов и экспертов - школота ушла учиться!
* * *
- Что общего у таксиста и футбольного комментатора?
- Оба сидят в кабине и кроют всех вокруг.
* * *
Солнце, воздух и вода - это, конечно, все правильно, но без сахара и капельки дрожжей абсолютно бесперспективно…
* * *
- Любимый, ты скоро станешь папой!
- Э-э-э... А-а-а... А откуда ты знаешь?
- Из Ватикана, блин, звонили!!!
* * *
Мальчик, воспитанный блогерами, довел учительницу до истерики комментариями в дневнике.
* * *
- Ты слышал, Андрюху исключили из секции альпинизма?
- За что?
- Представляешь, кто-то его подловил на том, что он поднимался на шестой этаж в лифте!
* * *
Когда ссыпал остатки молотого кофе из разных упаковок в одну, это уже не остатки, а КУПАЖ
* * *
- Дорогая, мне на работе премию дали!
- Мо-ло-дец!
- И я на все деньги купил тебе цветов!
- И-ди-от!
* * *
С наступлением весны Буратино уходил в лес, превращался в вампира и жадно пил березовый сок.
* * *
- Слушай, ты меня просто удивляешь своим олимпийским спокойствием.
И как это только у тебя получается?!
- Видишь ли, я хорошо натренирован. У меня дома теща, жена, четверо детей, две собаки и зажигалка, которая не работает.
* * *
Сейчас, похоже, новая мода: прийти в спортзал, чтобы сфоткаться.
* * *
Деньги меня не испортили... Они даже не попытались, гады!
* * *
На границе пограничники досматривают вагон. Заходят в купе:
- Наркотики есть?
- Нет.
- Дайте хоть что-нибудь, собаке плохо!
* * *
- А вы любите холодную рисовую кашу с огурцом?
- Нет.
- А с сырой рыбой?
- Нет.
- Может, с горчицей?
- Нет!!!
- Может, тогда подать суши?
- Суши давайте.