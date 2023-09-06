Анекдоты: Как бы хорошо могла сложиться судьба Серого Волка, если бы он не заговорил в лесу с незнакомой Красной Шапочкой…

Объявление:

«Ищу мужа. 24 потушенные избы, 33 остановленных коня. Люся».

* * *

- В нашем лото мы разыгрываем один миллиард!

- А где он?

- Вы один из этого миллиарда.

* * *

Дожили до зарплаты, деньги еще остались...

Сидим думаем: научились экономить или за что-то забыли заплатить?

* * *

Учительница младших классов переехала жить к своему молодому человеку и сразу предложила сдать деньги на шторы.

* * *

В интернете резко упало число комментариев от ведущих политологов, экономистов и экспертов - школота ушла учиться!

* * *

- Что общего у таксиста и футбольного комментатора?

- Оба сидят в кабине и кроют всех вокруг.

* * *

Солнце, воздух и вода - это, конечно, все правильно, но без сахара и капельки дрожжей абсолютно бесперспективно…

* * *

- Любимый, ты скоро станешь папой!

- Э-э-э... А-а-а... А откуда ты знаешь?

- Из Ватикана, блин, звонили!!!

* * *

Мальчик, воспитанный блогерами, довел учительницу до истерики комментариями в дневнике.

* * *

- Ты слышал, Андрюху исключили из секции альпинизма?

- За что?

- Представляешь, кто-то его подловил на том, что он поднимался на шестой этаж в лифте!

* * *

Когда ссыпал остатки молотого кофе из разных упаковок в одну, это уже не остатки, а КУПАЖ

* * *

- Дорогая, мне на работе премию дали!

- Мо-ло-дец!

- И я на все деньги купил тебе цветов!

- И-ди-от!

* * *

С наступлением весны Буратино уходил в лес, превращался в вампира и жадно пил березовый сок.

* * *

- Слушай, ты меня просто удивляешь своим олимпийским спокойствием.

И как это только у тебя получается?!

- Видишь ли, я хорошо натренирован. У меня дома теща, жена, четверо детей, две собаки и зажигалка, которая не работает.

* * *

Сейчас, похоже, новая мода: прийти в спортзал, чтобы сфоткаться.

* * *

Деньги меня не испортили... Они даже не попытались, гады!

* * *

На границе пограничники досматривают вагон. Заходят в купе:

- Наркотики есть?

- Нет.

- Дайте хоть что-нибудь, собаке плохо!

* * *

- А вы любите холодную рисовую кашу с огурцом?

- Нет.

- А с сырой рыбой?

- Нет.

- Может, с горчицей?

- Нет!!!

- Может, тогда подать суши?

- Суши давайте.