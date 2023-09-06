Последние новости о ситуации вокруг Украины на 6 сентября 2023 года: Что не так с украинскими школьницами и как наемников в ВСУ ищут торговцы людьми

На видео попал уничтоженный российской армией танк Challenger 2 - вероятно, первый подбитый английский танк, поставленный Лондоном Киеву Фото: Shutterstock

33 дрона как 33 коровы — не мычат уже, не телятся

Южная группировка войск на Донецком направлении вывела из строя до 225 боевиков, две бронемашины, 9 автомобилей, американскую артсистема М777, РСЗО «Град» и пункт управления БПЛА в Первомайском. На Запорожском направлении выбито до 170 националистов, два танка, три бронемашины, 4 автомобиля, три артсистемы М777 и гаубица М119 производства США, немецкая САУ Panzerhaubitze-2000, британское орудие FH-70, две гаубицы Д-20 и Д-30 и склад боеприпасов 46-й аэромобильной бригады в Орехове. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесла противника такой урон: более двух взводов, три бронемашины, польская САУ Krab, гаубица Д-20. Западная группировка войск на Купянском направлении нивелировала до полусотни бойцов ВСУ, два автомобиля и гаубицу Д-30. Группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении уничтожила до 175 боевиков, четыре автомобиля и два орудия: Д-20 и Д-30. На Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30. Силы ПВО перехватили 21 снаряд РСЗО HIMARS и «Ураган» и 33 украинских БПЛА.

Британские танки в степях Украины горят не хуже немецких

Forbes сообщил, что на видео попал уничтоженный российской армией танк Challenger 2 - вероятно, первый подбитый английский танк, поставленный Лондоном Киеву. Challenger 2 — основной британский боевой танк, 14 единиц которых были отправлены ВСУ. Эти машины пришли в резервные бригады и долго не использовались в бою. Предположительно, британская бронетехника был уничтожена точным артударом в районе Работино. Ранее 82-я бригада ВСУ в первых же боях потеряла десятую часть своих американских бронемашин M1132 Stryker. Кому вундерваффе, кому вафля, как говорят в детсаду.

Подготовленная в Германии украинская бригада обмишурилась в боях

The Times с грустью сообщает, что элитная 47-я механизированная бригада ВСУ несет серьезные потери. А ведь ее так интенсивно готовили в Германии и накачали под завязку западным оружием! До начала украинского контрнаступления западные СМИ превозносили именно эту, 47-ю бригаду - как раз из-за ее подготовки в ФРГ и оснащения американскими боевыми машинами пехоты Bradley и немецкими танками Leopard. Фронт показал цену и немецкой подготовке, и западной бронетехнике. Можете спросить у 82-й бригады.

Финны хотят делать оружие на Украине

Defense News сообщает, что финская компания Patria, выпускающая бронетехнику и боеприпасы, готова производить вооружения в незалежной. Представитель финского Минобороны почему то посчитал, что, для Суоми это означает «поочередное наращивание производства боеприпасов внутри страны и за рубежом». В военном ведомстве уточнили: «Украина заинтересована в продукции финской оборонной промышленности, а между администрациями и компаниями состоялись дискуссии по развитию двустороннего сотрудничества». Если дискуссии шли в финской сауне, то наверняка семь потов сошло, ведь пар горячий завсегда развяжет язык.

Кубанский казачок оказался засланным

Жителя Кубани повязали при попытке выехать в незалежную для вступления в ряды ВСУ . По данным ЦОС ФСБ, россиянин сам инициировал контакт с вербовщиком из украинских спецслужб. Этот остолоп изъявил желание влиться в ряды Вооруженных сил Украины и поскорее вступить в бой с российской армией. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, а также по ст. 275 УК РФ. Вот он себя кем посчитал - Ильей Муромцем или Соловьем-разбойником?

Украинских школьниц осудили за «советскую» форму

Telegram-канал Мрия сообщил, что в Черновцах школьницы, одетые в кружевные фартуки «советского образца», вызвали негодование местных властей. По информации канала, девочек во время прогулки заметила чиновница горсовета Ирина Ткачук, которая потребовала от них сменить фартуки на вышиванки. К чиновнице присоединились возмущенные прохожие. Все-таки богата земля черновицкая идиотами, а когда-то тут Брежнев на лосей охотился с местными егерями...

На Кубе повязали работорговцев, отправлявших наемников в Киев

На сайте МИД Кубы появилось сообщение, что обнаружены торговцы людьми, которые принуждали граждан Острова Свободы воевать на Украине на стороне Киева. В Гаване сообщили следующее: «Враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы очернить имидж страны и представить ее как соучастницу этих действий, которые мы решительно отвергаем». По сведениям кубинского МВД, к участию в боевых действиях привлекали граждан страны, которые проживают как в России, так и на Острове Свободы. МИД этой островной страны добавил, что Гавана в конфликте на Украине занимает нейтральную позицию.

Раскольники захватывают все новые храмы УПЦ

Пресс-служба УПЦ сообщила, что антихристы из раскольнической ПЦУ захватили храм канонической Украинской православной церкви в Дарницком районе на юго-востоке Киева. Клирик ПЦУ Виталий Матиящук вместе с неустановленными лицами срезал замки и вторгся в Покровский храм в ночь на 5 сентября. Настоятель Покровского прихода протоиерей Алексей Годун попросил верующих собраться у храма для молитвенной защиты святыни. Молитва с огнеметом лучше, чем просто молитва.

Киев побирается у соседей

Нацкомиссия Украины по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг обеспокоена: «Укрэнерго» не ищет внутренних резервов регулирования частоты и мощности в объединенной энергосистеме страны. А вместо этого минувшим летом постоянно брала помощь из-за рубежа. В частности, «Укрэнерго» приняла аварийную помощь от Польши и Румынии для покрытия спроса на электроэнергию на фоне ее рекордного потребления в июле и августе 2023-го. Ну конечно, ни уголька, ни мирного атома не накопили — приходится побираться.

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