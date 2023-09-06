"Была бы возможность - работал поменьше, сидел бы с дочкой": Отцы рассказали, сколько времени проводят с детьми

Вопрос дня: А вам на отцовство времени хватает? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Вопрос дня: А вам на отцовство времени хватает?

Сергей Рост, актер, режиссер:

- Мне этот вопрос приходил самому в голову. И, оглядываясь на 2011-й, год рождения дочери, понимаю: это было время счастья, восторга. Сейчас дочери 12, дети растут быстро. Я вот думал, почему же Джон Леннон ничего не написал после 1975-го, а он просто полностью посвятил всего себя сыну, и он учил его всему. Если бы была возможность - я бы работал поменьше, а больше сидел с дочкой и занимался только с ней.

Евгений Глаголев, экс-руководитель Фонда «Православие и мир», отец ребенка-инвалида:

- Мне хватает, потому что я сделал сервис для ухода за детьми-инвалидами пару лет назад... У меня старшему сыну 19 лет, а дочери 10 лет. Да, мы не только даем информацию родителям детей-инвалидов, но и предоставляем платные услуги. Мы фактически выполняем функции государства. И все родители, у которых есть такие дети, - они к ним привязаны. И я, и они не занимаемся ничем другим, кроме воспитания своих детей с ограниченными возможностями. Сейчас это «Клуб добряков».

Шмуэль Куперман, раввин Еврейской общины на Чистых прудах, отец 12 детей:

- У нас есть такое понятие, как шаббат, суббота, где ты только с семьей и с Всевышним. Да, времени хватает с трудом. Но суббота - это целый день, и это немало, а начинается он в пятницу вечером. Ты идешь в синагогу и разговариваешь с детьми, а потом за столом обсуждаешь их дела в школе. И так это время я посвящаю молитве, субботней трапезе и общению. Дети еще не понимают, что сильнее не станут от того, что папа и мама принесут деньги домой. Они еще не знают, что важнее время, проведенное с ними родителями. Вот это вечно.

Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст, отец троих детей:

- Увы, провожу со своими детьми времени меньше, чем стоило бы. В роли отца-воспитателя стараюсь давать пример своего отношения к жизни.

Вася Ложкин (Алексей Куделин), художник, блогер, писатель, сценарист:

- Могу сказать по себе - у меня профессия свободная, и я в любой момент могу сорваться и забрать сына из музыкалки или в спортсекцию отвезти. Если бы работал на производстве, конечно, времени бы не хватало. Я вообще чадолюбивый и семейный человек. Будь моя воля - только бы и занимался воспитанием подрастающего поколения. Вот сегодня ехал на репетицию - и отвез ребенка в центр Ярославля, позаниматься на пианино. А завтра повезу на занятия рукопашным боем - у них в школе на окраине шпана лютует, и надо уметь постоять за себя. На каникулы уезжаем в Питер с сыном - ходим там по улицам и разговариваем обо всем.

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