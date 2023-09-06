«Лето в городе»: Сериал о Москве и москвичах глазами настоящей француженки

Фото со съемок сериала «Лето в городе». Фото: Анастасия ГЛУХОВА

Спойлер: наша столица - действительно стремительно растущий, культурный и безопасный для обычного человека город.

На днях в России прошла премьера 1-го сезона легкого, немного дурашливого, но одновременно насыщенного различными смыслами отечественного сериала.

Обаятельно-привле-кательная француженка Мари Дюбуа с российскими корнями познакомилась в Париже с москвичом Павлом. А когда прилетела к нему в гости, очаровалась огромным мегаполисом, который уже при первом знакомстве оказался светлым, дружелюбным, чистым и весьма комфортным городом с жизнерадостными и открытыми жителями, среди которых Мари находит много новых друзей.

Новое кино - очень доброе, да и такие персонажи, как Мари, - достаточная редкость в нашем современном кинематографе. Она приехала не покорить Москву ради денег, успеха и карьерного роста, хотя уже с ходу устраивается на работу в фирму по организации праздников и помогает коллегам спасти несколько важных заказов. Для главной героини Москва - не бизнес-центр, а романтический и светлый уголок.

Чтобы показать атмосферу современной Москвы, «Лето в городе» демонстрирует зрителю самые красивые виды знаковых мест столицы: Северный речной вокзал, ВДНХ, «Зарядье». Кстати, для отреставрированного Северного речного вокзала новый сериал стал настоящим дебютом в большом кино. Также в сериале «Лето в городе» показали модернизированные причалы и современный речной транспорт - круглогодичные суда на электродвигателях «Синичка». Динамичность развития сюжета подчеркивают многообразные новые транспортные технологии столицы: электросамокаты, аэроэкспрессы, речные трамвайчики и электробусы. А в парке «Зарядье» для сериала была снята самая большая массовая сцена в истории кино. В ней приняли участие более 600 человек.

А еще съемки нескольких эпизодов сериала проходили в Ситуационном центре правительства Москвы. Это высокотехнологичная площадка для оперативного принятия управленческих решений в столице о настоящем и будущем города.

Удачен и актерский ансамбль новой киноленты. Так, сериал стал первым проектом, где снялась Люся Чеботина после расставания с ЮрКиссом. Да, и в сериале она играет сцену про расставание с молодым человеком, где намеком дает зрителям комментарий о своей личной жизни. Вообще у проекта весьма внушительный каст кинозвезд, как в главных ролях, так и в эпизодических. В разных сериях появляются Сергей Безруков, Вадим Галыгин, Мария Киселева, а одни из главных ролей играют Мария Луговая («Перевал Дятлова») и Вячеслав Чепурченко («Измены», «Трейдер»).

Роль очаровашки Мари в сериале играет 25-летняя Екатерина Салес. До этого проекта у нее был лишь эпизод в российском хорроре «Русалка. Озеро мертвых» (18+). Также актриса сыграла Алису в спектакле «Алиса в стране чудес» (6+) на сцене Московского культурного фольклорного центра под руководством Людмилы Рюминой. А теперь атмосферу настоящего волшебства Екатерина Салес воссоздала и на телеэкранах. Пожалуй, впервые за несколько десятилетий мы можем наблюдать в новом сериале за персонажем, который не испорчен субъективными идеалами.