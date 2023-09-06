Военная спецоперация на Украине 6 сентября 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 сентября 2023 года.

Российские подразделения впервые уничтожили британский танк Challenger 2 в ходе спецоперации. Его удалось ликвидировать в ходе боевых действий под Работино в Запорожской области. Танки Challenger 2 не демонстрируют уникальной живучести и боевой эффективности на поле боя. Машины горят так же, как и танки Leopard 2.

Утром 5 сентября киевский режим снова попытался совершить террористическую атаку при помощи беспилотников. Российская система противовоздушной обороны уничтожила БПЛА над Крымом.

В ходе наступления ВСУ потеряли 66 тысяч бойцов и почти восемь тысяч единиц военной техники, заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

Также министр отметил, что за месяц российские подразделения сбили 159 реактивных снарядов HIMARS и более тысячи украинских беспилотников.

Несмотря на постоянные публикации западных СМИ о взятии ВСУ Работино, украинские войска теряют на этом направлении десятки тысяч бойцов, не добившись никакого успеха, об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Численность войск ВС РФ и их сплоченность в противостоянии с украинскими бойцами поразительны, заявил обозреватель спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонг в видеорепортаже для газеты Sohu.