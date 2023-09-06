Беби-бум в мире животных

Счастливая (хотя и немного удивленная) мама Диндин со своим малышом. Так медведи традиционно переносят своих деток - что бурые, что белые, что бамбуковые. Фото: Пресс-служба «Московского зоопарка»

Несколько дней назад из Московского зоопарка пришла благая весть: у семейства живущих там панд пополнение. Впервые в России бамбуковые медведи стали родителями. Пол первенца пока неизвестен, поскольку малыш все время находится с мамой, а ее тревожить не решаются. Вес новорожденного (на глазок) - граммов 150, и даже удивительно, что из такой крохи потом вырастет громадный бамбуковый медведь.

Почему эта новость стала сенсацией? Потому что в неволе панды размножаются крайне неохотно. Это связано с особенностью их характера и биологии: самка способна забеременеть всего несколько дней в году. Надо, чтобы в это время совпали и другие факторы: удобство «берлоги», хорошее настроение пары, ну и наконец - симпатия друг к другу.

Пять месяцев назад (именно столько длится беременность у черно-белых фанатов бамбука) звезды сошлись как надо. И как надо все сделали панды Жуи и Диндин. В результате их стало трое.

Вообще бамбуковые медведи появились в столице еще в 2019 году - договоренность об этом была достигнута на уровне глав государств.

А все потому, что большая панда не только символ, но и собственность Китая - слишком редкое животное. Следовательно, Диндин и Жуи находятся в России временно. В 2034 году они вернутся в Поднебесную.

А как же малыш? Может, он, как теленок из «Простоквашино», останется в Москве? (Помните философа Матроскина: «Корова государственная, а все, что она дает - молоко или телят, - это уже наше!») К сожалению, нет. Юная панда тоже вернется на историческую родину. Но только когда подрастет. А значит, лет пять на нее можно будет любоваться в Московском зоопарке.

Рост новорожденной девочки без пятен - два метра. По меркам жирафов она еще совсем крошка. Фото: © Brights Zoo

Кстати, прошедшая неделя ознаменовалась появлением на свет и других удивительных зверей. В зоосаде американского штата Теннесси родилась жирафа без пятнышек - на данный момент единственная такая в мире.

Уникальная белая пума с мамой. Как и все дети, белоснежка не любит мыться, но у такой мамы не забалуешь. Фото: Maynor VALENZUELA/REUTERS

Необычным окрасом удивили и хищники. В никарагуанском зоопарке появилась на свет столь редкая, сколь и очаровательная пума-альбинос. Причем остальные котята в помете абсолютно традиционные. Ну вот так непредсказуемо и причудливо иногда играет природа цветами.

В любом случае все три удивительных малыша, появившиеся в России, Северной и Южной Америке, похожи тем, что являются абсолютно уникальными в своем роде.