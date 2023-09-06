Разгадай рисунок-детектив: Гостиничный вор

Гостиничный вор Фото: Сергей СОКОЛОВ

Капитан Правдолюбов прибыл в дорогую гостиницу «Созвездие». Здесь случилось ЧП: кто-то украл у хозяина отеля деньги и драгоценности. Управляющий утверждал, что у них в гостинице останавливаются только очень богатые люди и ни разу не было проблем с воровством. К тому же сейчас в отеле гостит только султан Карим со своим гаремом. Других людей, кроме обслуживающего персонала, в гостинице нет. Управляющий полностью доверяет своим сотрудникам, так как все они работают давно и не раз проходили проверку.

Однако капитан Правдолюбов быстро понял, кто вор и как он проник в гостиницу.

Ответ

Обратите внимание на официанта и странный загар на его лице. Это след от паранджи! Наверняка этот человек попал в отель вместе с гаремом, надев паранджу, а после переоделся в костюм обслуги.