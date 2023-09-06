Глеб Матвейчук привел четырехлетнюю дочь на премьеру фильма «Отель»

Глеб Матвейчук с дочкой Алисой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В кинотеатре «Художественный» 5 сентября прошел премьерный показ нового фильма «Отель». Российская психологическая драма стала режиссерским дебютом известного актера Александра Балуева, снявшегося в более чем ста картинах и сериалах. Главного героя также сыграл Балуев, к нему присоединились актриса Марина Петренко и музыкант Глеб Матвейчук.

Для Матвейчука этот фильм тоже стал дебютом – только актерским. Глеб написал музыку ко многим отечественным лентам («Адмирал», «Новая земля»), он же работал над саундтреком к драме «Отель» и сыграл одного из основных персонажей.

На премьеру Матвейчук пришел в неожиданной компании – музыкант привел четырехлетнюю дочь Алису. Девочка родилась в браке композитора с моделью Еленой Глазковой. У Алисы есть трехлетний брат Александр, но он, по понятным причинам, остался дома.

С мамой девочки моделью Еленой Глазковой музыкант расстался в прошлом году. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Позже к Глебу и Алисе на красной дорожке присоединился Александр Балуев, который имеет к этой семье самое непосредственное отношение. Балуев стал крестным обоих детей Матвейчука.

Брак Глеба и Елены распался в прошлом году, причину развода они не называют. С тех пор Матвейчук старается держать свою личную жизнь в секрете – неизвестно, появилась ли у него новая избранница. Видимо, музыканту хватило скандального развода с первой женой, актрисой Анастасией Макеевой, охотно раздававшей интервью об их браке. На все расспросы журналистов о его нынешних отношениях с Еленой Глеб только отвечал, что они остались друзьями и совместно воспитывают детей.

Балуев стал крестным обоих детей Матвейчука. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вместе с дочкой на показ пришла и актриса Ольга Арнтгольц. 9-летняя Аня появилась в браке Ольги с актёром Вахтангом Беридзе. Девочка унаследовала все самое лучшее от обоих родителей и растет настоящей красавицей. В 2015 году Ольга развелась с мужем и снова вышла замуж за режиссера Дмитрия Петруня, которому она впоследствии родила двоих сыновей.

Фильм «Отель» снят в жанре психологического триллера. Максим (Глеб Матвейчук) и Марина (Марина Петренко) – счастливые молодожены. Поженившись, они отправляются на море, где планируют провести медовый месяц. Заблудившись в пути, пара обнаруживает заброшенную гостиницу. Хозяин (Александр Балуев) гостеприимно приглашает их остаться на ночь. Все трое еще не знают, что ночные события перевернут жизнь каждого из них.

Ольга Арнтгольц с дочкой Аней Беридзе. Фото: Борис КУДРЯВОВ

По словам Александра Балуева, его герой выводит персонажей Матвейчука и Петренко из зоны комфорта, заставляя их понять, что привычные и в общем-то удобные отношения уже изжили себя.

«Мой герой провоцирует их на искренность, откровенность, переоценку чувств», - рассказал Александр Балуев.

Марина Петренко сыграла в фильме главную женскую роль. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Съемки фильма проходили в Москве и в Калининградской области. Масштабную декорацию - старый полуразрушенный двухэтажный отель – специально построили на берегу Балтийского моря неподалеку от поселка Поваровка.