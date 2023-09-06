58-летний актер Виталий Хаев вывел в свет молодую спутницу: что о ней известно

Дана Янкис. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кажется, в личной жизни дважды разведенного Виталия Хаева все налаживается. Так, на вчерашнюю премьеру фильма «Праздники», где Хаев исполнил главную роль, 58-летний актер пришел в компании эффектной спутницы по имени Дана Янкис. Артист почти все время держал девушку за руку, а она ему улыбалась. Когда Хаев давал интервью, его молодая возлюбленная стояла в сторонке и терпеливо ждала. Затем пара вместе удалилась с ковровой дорожки.

На вопрос KP.RU, чем занимается Дана, она с улыбкой ответила: «Отдыхаю». Нам удалось узнать, что девушка недавно отметила 33-летие. Родом она из Челябинска, из обычной семьи. Никакого отношения к шоу-бизнесу Янкис не имеет. До этого лета Дана являлась учредителем компании, которая занималась торговлей фруктами и овощами.

Виталий Хаев и Дана Янкис на кинопремьере. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Добавим, что до встречи с Янкис Хаев довольно долго был один. Во всяком случае, в компании девушек его не замечали. Виталий Хаев, которого многие помнят по роли олигарха из сериала «Бывшие», был женат дважды. Первый раз женился в 24 года на девушке по имени Жанна, но молодые люди довольно быстро разошлись. Второй женой Хаева стала студентка актерско-режиссерского факультета по имени Инна. В этом союзе родились сыновья Георгий и Владислав. Но и второй брак артиста распался. Одна из причин — плотная занятость Виталия на съемках. Приобрел популярность, но не смог сохранить семью. Впрочем, как говорит сам актер, с сыновьями он всегда на связи.

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