Россия, США и Китай встретятся на дипломатической разминке перед G-20: чего ждать от саммита АСЕАН

B Джакарте стартовал трехдневный 43-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Фото: REUTERS

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров после почти 13-ти часового перелета прибыл в столицу Индонезии Джакарту, где его, как и остальных высокопоставленных гостей из многих стран мира, встречали искусственным дождем.

На три дня индонезийцы окунулись в геополитические страсти глобального масштаба. Во вторник 5 сентября в Джакарте стартовал трехдневный 43-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). А на 7 сентября там же запланирован еще и 18-й Восточноазиатский саммит (ВАС).

- Мы должны превратить «корабль» АСЕАН в место для развития сотрудничества в надежде на достижение процветания, стабильности и мира не только для региона, но и для мира в целом, - заявил на открытии этого азиатского дипломатического марафона президент Индонезии Джоко Видодо.

Саммит в самом грязном воздухе мира

Правда, в данный момент этот «корабль» пришвартовался в далеко не самом комфортабельном «порту». Дело в том, что в августе 2023 года Джакарта возглавила рейтинг крупных городов с худшим в мире качеством воздуха. Индонезийцам, как и всем гостям, рекомендуется носить защитные маски и не открывать окна помещений. По этой же причине власти столицы Индонезии для снижения степени загрязнения воздуха в дни проведения саммитов, приняли решение активно поливать водой все отведенные под асеановские мероприятия места.

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Ответ на «топорную» дипломатию

Мероприятия в Джакарте стали своеобразной дипломатической разминкой перед саммитом G20, который пройдет с 9 по 11 сентября в столице Индии. Россию в Нью-Дели, как и в Джакарте, будет представлять Сергей Лавров. И разминка эта, без сомнения, будет энергозатратной. Причем видимо для всех сторон.

От США в Индонезию прилетела вице-президент Камала Харрис. Ее главная задача, по мнению экспертов, дискредитировать политику Китая и России, а также попытаться создать атмосферу недоверия в отношении Пекина и Москвы.

Но действуют американцы так топорно, что на днях, к примеру, министру обороны Индонезии Прабово Субианто пришлось публично опровергать утверждение минобороны США о наличии совместного заявления, осуждающего действия Китая.

- Подчеркиваю, что у нас очень хорошие отношения с Китаем, мы уважаем друг друга, у нас есть взаимопонимание. Я также подчеркиваю, что мы очень дружны с Китаем. Мы так же уважаем Соединенные Штаты, мы так же дружим с Россией, - отметил Субианто.

Россияне оказались самыми долго отдыхающими

Индонезийцы в отличие от европейцев отказываются по чьему-либо указанию ссориться с теми, кто, как минимум, приносит им неплохую прибыль. 5 сентября местные иммиграционные власти распространили информацию, согласно которой именно россияне лидируют среди туристов в Индонезии по продолжительности визита.

- В центральном статистическом управлении отметили, что среднестатистический иностранный турист, посетивший Индонезию к июлю 2023 года, оставался здесь на 8,24 дня. У туристов из России были зафиксированы самые продолжительные пребывания, достигавшие в среднем 46 дней, – приводит собранные данные портал Katadata.

Бесплатный индонезийский «сыр» и даже не в мышеловке

При этом жителей столицы Индонезии в последние дни явно куда больше интересуют не асеановские баталии, а новость о том, что глава исполнительного совета Индонезийского исламского студенческого движения Мухаммад Рафсанджани предложил правительству страны сделать общественный транспорт в Джакарте бесплатным.

- По нашему мнению, правильная политика — сделать общественный транспорт бесплатным, особенно пригородный и трансджакартский. Данные показывают, что сектором, который больше всего способствует загрязнению, являются частные виды транспорта, такие как автомобили и мотоциклы, — цитирует издание Media Indonesia Рафсанджани.

Предварительные расчеты доказали, что дополнительные расходы бюджета Джакарты вполне могут быть компенсированы за счет снижения потерь, образующихся от проблем, вызванных хроническими столичными пробками. В частности, власти Индонезии ежегодно тратят около 700 миллионов долларов США на преодоление последствий заболеваний дыхательных путей из-за загрязнения воздуха.

Справка «КП»

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была основана в 1967 году и в настоящее время объединяет Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Численность населения стран АСЕАН – 678 миллионов человек. Совокупный ВВП – 3,9 триллиона долларов. Согласно прогнозам Азиатского банка развития, рост экономики стран АСЕАН по итогам 2023 года составит 4,7%.

Многосторонний диалог в области политики и безопасности с 2005 года осуществляется в рамках организуемых в привязке к встречам лидеров АСЕАН Восточноазиатских саммитов (ВАС). На 5-м саммите в 2010 году было принято решение о присоединении к этому механизму России и США.

В 43-м саммите АСЕАН в Джакарте, помимо лидеров стран-членов, принимают участие представители Китая, Индии, Южной Кореи, Японии, Новой Зеландии, Австралии, России и США.