Помощь в поиске людей и забота об экологии: билайн отчитался о работе за 2022 год

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ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) опубликовал нефинансовый отчет об итогах работы за 2022 год. Данный документ стал десятым по счету. Компания выложила в открытый доступ данные, касающиеся своего развития в экологической, социальной и других областях. Подробнее здесь.

Так, в прошлом году компания продолжила работу в плане оказания помощи в розыске людей с поисковым отрядом «ЛизаАлерт». Благодаря современной технологии поиска в 2022 году спасли более 31 тыс. человек. Горячая линия по поиску пропавших приняла более 100 тыс. обращений, решение «Beeline AI – поиск людей» по автоматическому анализу снимков с местности отработало более 450 тысяч кадров, сэкономив более 22,8 тыс. часов, которые, в противном случае, потратили бы волонтеры. Переданные в 16 региональных отрядов Multisim-маршрутизаторы позволили обеспечить спасателей интернетом в труднодоступной местности. С помощью технологий оповещения о поисках, ведущихся рядом, и возможности принять в них участие к деятельности отряда присоединилось более 5,1 тыс. человек. Всего на сервис такого sms-информирования подписано более 80 тыс. человек по всей стране.

Помимо этого, большой вклад был внесен в разработку системы инклюзивных сервисов для жизни и самореализации людей с инвалидностью совместно с социально-предпринимательским проектом «Эверлэнд». Кроме того, компания продолжила комплексное развитие цифровых и образовательных технологий, призванных интегрировать людей с инвалидностью и уязвимые категории населения в экономическую и социальную жизнь государства и общества. Также внедрена концепция «ясный язык» для клиентов старшего возраста, людей с дислексией, недостаточным знанием русского языка, людей с ментальными особенностями и т.д.

В прошлом году компания продолжила инвестировать в здравоохранение: активно сотрудничали с Медицинским университетом им. Сеченова по развитию технологий медицинской диагностики с использованием искусственного интеллекта и больших данных. Также компания продолжила развивать направление удаленной реабилитации совместно с проектом «Моторика» и оказывать техническую поддержку горячей линии для паллиативных больных совместно с фондом помощи хосписам «Вера».

В части экологического воздействия сохранился фокус на внедрении «зеленых» технологий в основные технологические процессы. Помимо увеличения доли энергоэффективных решений в технологическом «сердце» компании — Центре обработки данных, компания приступила к разработке системы учета углеродного следа своих ИТ-систем и продуктов, а также повысила долю восстановленного оборудования, участвующего в рециклинге.

В 2022 году «ВымпелКом» подписал соглашение с Российским экологическим оператором, удостоился звания партнера национального проекта «Цифровая экономика», а также получил платиновую награду в рейтинге лучших работодателей России журнала Forbes.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

22 963 — количество сотрудников компании. Женщины, кстати, составляют 20% руководящего состава.

Средняя заработная плата в прошлом году повысилась на 16,9% по сравнению с 2021 годом. Этот показатель в 4,8 раза выше, чем уровень минимальной заработной платы в России.

513,5 млн млн руб. было инвестировано в программы социальной поддержки сотрудников.

Более 545 млн рублей сотрудники и клиенты компании пожертвовали в адрес благотворительных фондов с помощью сервиса «мобильная благотворительность».

292 733 860,78 — сумма инвестиций в защиту окружающей среды за 2022 год.