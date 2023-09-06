ФСБ России изъяла у граждан России 22 пулемета

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С таким арсеналом можно не только от агентов СБУ и беспилотников в тылу отбиваться. Можно было даже войска НАТО на границе встречать.

В хозяйствах у наших сограждан сотрудники ФСБ и МВД России при содействии Росгвардии нашли 22 пулемета. Среди них: «Максим», «ПК», «ПКП», «ПКМ», «РПК», «РПД», «Дегтярева», авиационный «СН», фашистские «МГ-42» и «МС-42».

«Пресечена противоправная деятельность 217 жителей из 53 субъектов страны, причастных к восстановлению в подпольных мастерских боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту», - сообщили в ФСБ России.

Как пояснили в ведомстве обыски у подозреваемых проходили в июне-июле. От Москвы до самых окраин России в Донецкой и Луганских Республиках.

Из незаконного оборота изъяли 757 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Кроме упомянутых пулеметов, у населения конфисковали: 93 автомата, 58 пистолетов- пулеметов, 251 винтовку, 326 пистолетов и револьверов, 7 гранатометов, 704 снаряда, 210 гранат, 70 000 патронов, 75 электродетонаторов и 87 кило взрывчатки.

Среди экзотического: югославский автомат «Zastava М70», а пистолеты-пулеметы «Thompson» (США), «Uzi» (Израиль), «РМ-63RАК» (Польша), «МР-40» (гитлеровская Германия).

Таким образом ФБС России прекратила деятельность 84 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

- Работа по выявлению и пресечению деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается, - отметили в ФСБ России.